IL PUNTOTREVISO «I farmacisti sono pronti a fare la loro parte nella campagna vaccinale contro il coronavirus. E lo saranno anche in futuro: quando gli hub verranno chiusi, i richiami potranno essere fatti direttamente nelle farmacie e nei servizi territoriali». A parlare è Giuseppe Losego, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Treviso e titolare della farmacia di via Cavallotti a Conegliano. Sono 500 i farmacisti in servizio nel...