Infarto al rondò: ciclista muore a 64 anni

SENZA SCAMPORIESE Si sente male, scende dalla bici e stramazza al suolo. È morto così, probabilmente stroncato da un infarto, il 64enne Bruno Stocco, di San Martino di Lupari, anche se non ci sono stati testimoni della tragedia. A dare l'allarme, ma ormai era troppo tardi, una donna che passava in via Callalta a Riese, dove è stato trovato e soccorso il 64enne.LA RICOSTRUZIONELa tragedia si è consumata ieri, intorno alle 11.30, mentre il ciclista stava affrontando la rotatoria di via Callalta, all'imbocco con via Martiri della Libertà che...