GLI INDUSTRIALI

TREVISO Già solo nelle prime ore di attivazione, la nuova task force messa in piedi da Assindustria Venetocentro per dare assistenza alle imprese sull'emergenza corona virus ha ricevuto qualche centinaio di telefonate e di richieste. Al momento, non sono stati segnalati casi sospetti riguardo a lavoratori di ditte trevigiane, oltre a quello del dipendente della Breton di Castello di Godego, poi risultato negativo al test, ma le aziende si stanno comunque attrezzando per prevenire la diffusione dell'epidemia e assolvere alle varie disposizioni in materia. Non a caso le prime domande rivolte agli esperti messi a disposizione dell'associazione riguardano soprattutto le misure precauzionali da adottare negli stabilimenti e le indicazioni da fornire ai dipendenti.

GLI ASPETTI

E nella malaugurata circostanza in cui un lavoratore dovesse manifestare sintomi sospetti, come bisogna comportarsi? Ci sono aspetti che possono apparire banali, ma nell'organizzazione di una realtà produttiva, magari con centinaia di addetti, non possono essere trascurati. Si pensi, ad esempio, alla necessità di approfondire le condizioni di salute del personale, in rapporto alla privacy e alla gestione di informazioni iper-sensibili come quelle sanitarie. Anche l'interpretazione delle normative vigenti, può dar adito a dubbi: la mensa o la palestra aziendali possono rimanere funzionanti oppure no? In questo ambito, da Assindustria sono in contatto, oltre che con le autorità sanitarie ed enti locali, anche con Inps e istituti competenti in materia di lavoro. Un altro fronte è rappresentato dalla gestione del personale in viaggio: le industrie nostrane hanno una radicata vocazione internazionale. Il che significa dipendenti, ma anche clienti e fornitori, in arrivo e in partenza dalle più svariate zone del mondo. Compresi non solo paesi a rischio, ma anche quelli, in numero crescente, che stanno ponendo restrizioni all'ingresso degli italiani. E qui si innestano pure le questioni legate al rispetto di contratti e impegni non rinviabili. Oppure ancora al trattamento economico- normativo di eventuali addetti in isolamento volontario. Così come per il telelavoro: modalità consigliata non solo per occupati residenti in comuni dove sono stati individuati focolai di infezione, ma anche, perché no, per agevolare le lavoratrici mamme, in questo periodo in cui le scuole dei figli sono chiuse. Benché, per le aziende che non siano già predisposte, non sia semplice da attuare in pochi giorni.

I PROVVEDIMENTI

La stessa associazione ha sospeso almeno fino al 2 marzo tutti gli incontri pubblici e le attività d'aula della società di formazione Unis&f (come dell'omologa patavina Forema). Restano pienamente operative le sedi di Padova e di Treviso (dove, naturalmente sono state applicate tutte le precauzioni). «Rimaniamo vicini alle imprese del territorio - nota la presidente Maria Cristina Piovesana - che stanno attraversando una fase complessa nell'affrontare l'emergenza coronavirus e continueremo a monitorare, come stiamo facendo da gennaio, anche i problemi e le perdite che le nostre imprese hanno subìto dall'inizio di questa emergenza sanitaria. Voglio rivolgere un messaggio di affettuosa vicinanza alle famiglie delle vittime e di incoraggiamento alla comunità, ai colleghi imprenditori e ai lavoratori di Vo' , oltre che degli altri Comuni veneti e lombardi, che più di tutti stanno affrontando le restrizioni, che ci auguriamo di breve durata, alla propria libertà di vita e di lavoro, per far fronte ad un interesse di tutti noi, veneti e italiani».

Mattia Zanardo

