LO SCHIANTO

VILLORBA «Quel tratto di strada ha bisogno di interventi concreti per ridurne la pericolosità. Da ben cinque anni trattiamo con Anas, eppure nulla si è mosso e abbiamo dovuto assistere una tragedia enorme». Al profondo dispiacere per la morte di Francesco Nardi, per il sindaco di Villorba Marco Serena si aggiungono il disappunto e una non minore dose di rabbia. Il lungo rettilineo della Pontebbana, che dalla zona Carità porta verso Lancenigo attraversando la zona industriale, è risaputamente pericoloso. Tanti, troppi lo percorrono a velocità elevate. Il primo cittadino lo sostiene da tempo, ma i lavori per la messa in sicurezza tardano a sbloccarsi. «Lungo via Roma, specie in quel tratto, gli incidenti stradali capitano, e capitano spesso. Troppo spesso aggiunge Serena . Per fortuna da molto tempo non ne accadevano di così tragici, ma ciò non significa che la situazione non sia a rischio. Da cinque anni, periodicamente, vado di persona a Venezia a invocare interventi mirati. Primo fra tutti la rotatoria che dovrebbe sorgere ad appena 150 metri dal punto in cui Francesco ha perso la vita. Appena più a sud, all'ingresso del centro abitato, il rondò permetterebbe di moderare la velocità dei veicoli. Nel luglio scorso sono tornato a chiedere ad Anas l'autorizzazione a procedere. Si sarebbe dovuti partire ad agosto, invece la situazione è ancora immobile. Saremmo anche disposti a investire denaro del Comune, ma abbiamo bisogno del via libera dal gestore della strada. Così quel che ci resta oggi è una vita spezzata e una famiglia distrutta, a cui vanno le più sentite condoglianze da parte dell'amministrazione comunale».

L'INCHIESTA

Francesco Nardi, lungo quel tratto di Pontebbana, venerdì sera ha detto addio alla vita, lasciando nello sconforto familiari e amici. La Procura di Treviso ha subito aperto un fascicolo su quel tragico schianto: omicidio stradale l'ipotesi di reato. Gli accertamenti sono appena all'inizio. Nel registro degli indagati figureranno i nomi di entrambi i conducenti delle due auto coinvolte: sia D.Z., il 21enne di Vittorio Veneto al volante della Volkswagen Golf in cui si trovava Checco, seduto sul sedile del passeggero, che M.G., il rumeno di 35 anni che con la sua Bmw ha centrato la vettura dei due amici. Un atto a tutela di entrambi, in attesa di stabilire l'esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. La magistratura trevigiana ha posto sotto sequestro i due mezzi, e sta valutando se eseguire l'autopsia sul corpo del 26enne. E sta anche attendendo i risultati di alcoltest e drugtest a cui sono stati sottoposti i sopravvissuti allo schianto. Tutti elementi che serviranno per far luce su una tragedia che, forse, si poteva evitare. Una volta ricevuta la relazione dei carabinieri di Villorba, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e a cui sono state affidate le indagini, il pm titolare del fascicolo potrebbe anche decidere di nominare un perito per effettuare ulteriori accertamenti tecnici in grado di rispondere ai quesiti rimasti senza riposta.

LA DINAMICA

Da una prima ricostruzione dei fatti, la Volkswagen Golf su cui viaggiavano la vittima e l'amico stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio delle Terrazze, probabilmente per recarsi al bar Trevissa, uno dei punti di ritrovo dei giovani trevigiani soprattutto nel weekend. Mentre stavano eseguendo la manovra sono stati centrati dalla Bmw, che ha impattato sul lato destro della Golf, dov'era seduto Francesco. Un urto violento, che ha fatto finire la vettura nel fossato dopo essere stata capovolta. I paramedici, dopo che il 26enne è stato estratto dall'auto, hanno tentato invano di rianimarlo. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che si trovavano nel parcheggio. Gli inquirenti hanno già raccolto diverse testimonianze, e non è escluso che vengano convocati per essere risentiti. Anche i due conducenti saranno ascoltati dai carabinieri: dalle loro versioni emergeranno ulteriori elementi. In primis per stabilire la velocità a cui viaggiava la Bmw e il perché l'amico di Francesco non si sia accorto dei fanali che stavano per piombare loro addosso.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA