Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Incredibile sconfitta maturata dal Montebelluna che va per tre volte in vantaggio contro il Caldiero ma si fa recuperare e superare nel finale per 4-3. A nulla per gli ospiti è bastata la doppietta di Fasan e il gol di Longato, il Caldiero non ha mai mollato e alla fine ha conquistato con grande carattere i tre punti. È nervoso il tecnico Francesco Bordin: «Una partita pazzesca, difficile da vedere sui campi di calcio in questa categoria....