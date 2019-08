Incontinenza, Zaia inaugura il centro al Ca' Foncello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TABÙTREVISO Imbarazzo, tabù, difficoltà ad accettarsi. Ci sono patologie difficili da dichiarare, perchè entrano nella sfera intima e compromettono la percezione di sè stessi. 550 mila persone in Veneto soffrono di incontinenza: patologia in grado di mettere a repentaglio la qualità della vita e delle relazioni, che spesso vengono taciute per una forma di imbarazzo. Nella Marca su 885.972 residenti soffrono di incontinenza 76.245 persone (pari a circa il 10% della popolazione). A questo si devono aggiungere, i 1500 stomizzati,...