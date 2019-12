Incidente dopo aver bevuto condannato un pompiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZATREVISO Undici giorni di arresto convertiti in lavori socialmente utili. È la sentenza emessa dal giudice Michele Vitale nei confronti di un funzionario dei vigili del fuoco di Treviso finito alla sbarra per rispondere del reato di guida in stato d'ebbrezza. La corte non ha accolto la ricostruzione fatta dall'avvocato Fabio Capraro, il legale del pompiere. Una vicenda controversa che poteva avere esiti differenti se le istanze della difesa fossero state riconosciute. I fatti contestati risalgono a circa tre anni fa. Il funzionario...