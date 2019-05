Incidente davanti all'asilo pedoni più protetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORITREVISO Dopo l'incidente di lunedì mattina davanti alle materne Bricito, Ca' Sugana è intervenuta come promesso nel sopralluogo di Mario Conte. Ieri i vigili hanno spostato due parcheggi per disabili e delimitato meglio la curva con paletti per tutelare i pedoni. «Come promesso ai genitori proprio questa mattina sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di via Venanzio -spiega il sindaco- abbiamo semplicemente aspettato che le condizioni meteorologiche ci consentissero di intervenire». L'adeguamento...