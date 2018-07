In zattera lungo il Sile sale anche la satira

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LUNGO LA RESTERATREVISO Non tutti al mare, ma anche lungo il Sile a invadere la Restera ieri mattina, dal ponte dea Goba a Treviso fino a Silea per il tradizionale appuntamento estivo della Discesa folcloristica sul Sile. Una iniziativa che, nel tratto tra i due sbarramenti delle centrali idroelettriche, ha visto in acqua una trentina di coreografiche imbarcazioni, carri allegorici galleggianti, realizzati anche con materiali di recupero, zattere trasformate in colorate, pittoresche ed originali mezzi galleggianti di ogni tipo, con 460 persone...