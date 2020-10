L'EPIDEMIA

TREVISO Si allunga la triste scia di decessi di persone positive al coronavirus. Ieri ne sono stati registrati altri due. Si tratta di due anziani di 90 e di 93 anni, il primo mancato dopo il ricovero nell'ospedale di Vittorio Veneto e il secondo spentosi mercoledì nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Entrambi erano già costretti a convivere con altre pesanti patologie. E nell'ultimo periodo sono risultati anche contagiati dal Covid-19. Con quello di ieri salgono a 351 i decessi legati al coronavirus registrati nella Marca negli ultimi sette mesi, cioè dall'inizio dell'epidemia, esplosa alla fine dello scorso febbraio. A livello generale, i numeri del contagio tornano a farsi preoccupanti.

IN AUMENTO

Sempre ieri sono state evidenziate altre 145 positività nella Marca. Il totale delle persone attualmente impegnate nella lotta contro l'infezione da coronavirus è nuovamente a un passo da quota mille. Oggi sono esattamente 980. Il conto dei nuovi contagi è lievitato dopo l'inserimento delle positività emerse nel centro di accoglienza per migranti dell'ex caserma Zanusso di Oderzo. Solamente qui ci sono 61 contagiati. A questi si sommano i quattro compagni di classe risultati positivi in una scuola superiore del distretto di Asolo. Più i contatti di persone già colpite dal Covid-19, pazienti che si rivolgono all'ospedale dopo aver sviluppato dei sintomi simil influenzali e rientri dalle zone considerate a rischio. Per quanto riguarda gli ospedali, c'è un leggero calo dei ricoveri. Al momento sono 31 i pazienti positivi al coronavirus che hanno bisogno delle cure ospedaliere. Nel dettaglio, ci sono due pazienti nelle Terapie intensive dell'ospedale di Treviso, 12 ricoverati nel reparto di Malattie infettive dello stesso Ca' Foncello, un paziente nell'ospedale principale di Vittorio Veneto e altri 16 nell'ospedale di comunità sempre di Vittorio Veneto.

L'OSPEDALE

Il focolaio esploso nel reparto di Medicina dell'ospedale di Castelfranco, dove attualmente non vengono accolti nuovi pazienti, sembra in via di risoluzione. Qui erano emersi 19 contagi: 6 pazienti su 74 (quattro asintomatici trasferiti nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto e due con lievi sintomi spostati in Malattie infettive a Treviso); 1 medico su 12; 2 infermieri su 22; 10 operatori sociosanitari su 24. Ci sono già i primi tamponi negativi. Se non emergeranno altri casi, il reparto potrà tornare a funzionare normalmente a partire da mercoledì. (m.fav)

