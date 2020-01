In un anno 21mila passeggeri in meno e mille voli in più

I DATI

TREVISO In undici mesi il Canova ha perso 21mila passeggeri. A tanto ammonta la differenza tra il numero di passeggeri registrati da gennaio a novembre del 2019, dati Assaeroporti, con quelli nello stesso periodo dell'anno scorso. Il calo è pari allo 0,7%. Un tasso relativamente basso a fronte degli oltre 3 milioni all'anno, che transitano per il Canova. Alla fine dello scorso novembre si era arrivati a contare esattamente 3.017.041 passeggeri. Leggermente meno dei 3.038.117 registrati alla fine di novembre del 2018. Di contro, sono aumentati i voli. Sempre lo scorso novembre è stata toccata quota 22.303. Mentre a novembre del 2018 si era arrivati a 21.075. Vuol dire che ce ne sono stati 1.228 in più. L'andamento non è mai lineare. Lo scorso mese di novembre il Canova ha visto un calo del 10,5% dei passeggeri rispetto al novembre del 2018. In marzo, però, c'era stato un aumento del 9,3% rispetto allo stesso mese del 2018. E anche maggio e giugno del 2019 avevano visto il segno più per quanto riguarda i passeggeri, tra l'altro dopo lo spostamento del volo da e per Londra targato Ryanair al Marco Polo di Venezia.

L'AFFONDO

Intanto il comitato contro l'ampliamento del Canova da un lato capisce la situazione dei lavoratori, dall'altro però non cambia idea sul masterplan: «Save procede come sempre, o mettete il timbro sulla valutazione di impatto ambientale oppure me ne vado, e così via dice Dante Faraoni In tutto ciò i sindacati dovrebbero dire che il lavoro non si tocca, ma anche che la struttura deve seguire le regole. Capiamo la sofferenza delle famiglie però non è questo il modo di affrontare il problema. Save si comporta così anche con il Comune. Prendiamo l'esempio dell'asilo di Quinto: la società dovrebbe già finanziare l'operazione per spostarlo da sotto le rotte di decollo e atterraggio, non dire che lo farà nel momento in cui si vedrà approvare il nuovo master plan».

GLI INTERVENTI

Save ha programmato interventi di mitagazione per un totale di quasi 6 milioni di euro. Tra questi ci sono la nuova passerella sopra la Noalese per togliere l'attraversamento pedonale tra il terminal e i parcheggi, due nuove rotatorie sulla stessa Noalese tra lo scalo e la tangenziale di Treviso e la sistemazione dei tetti delle case che corrono il rischio di essere rovinati dai fenomeni di vortex strike, cioè dai vortici d'aria che si formano in corrispondenza del passaggio degli aerei a bassissima quota .

LA FLESSIONE

Il comitato, poi, risponde anche ai timori degli albergatori sul rischio di ritrovarsi con un aeroporto di serie B. «Non capiamo queste sparate conclude Faraoni finora il Canova ha superato tutti i limiti previsti per i movimenti. Dovrebbero essere al massimo 16.300 all'anno. In questo contesto è strano lamentarsi per un calo che a oggi si attesta solamente allo 0,7 per cento. Qui la questione è solo una: o esistono le leggi, oppure no. A livello costituzionale la sicurezza dei cittadini, intesa a 360 gradi, viene prima della crescita di strutture come l'aeroporto, tanto più se non vengono rispettate le regole. Altrimenti diciamo che le persone e l'ambiente hanno meno diritti rispetto all'economia e la chiudiamo qui».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

