IN TRIBUNALEVENEZIA Finisce a Udine un pezzo del processo sullo scandalo dell'Agenzia delle entrate di Venezia, relativo a presunte mazzette e favori per ammorbidire le sanzioni fiscali inflitte ad alcune aziende. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Venezia, accogliendo le istanze presentate dalla difesa. La posizione di due imputati dovrà essere presa in esame dai giudici friulani per quanto riguarda un capo d'imputazione, nel quale la Procura contesta a due ufficiali delle Fiamme Gialle, il trevigiano Vincenzo Corrado, 54 anni, e il...