IL BILANCIO

TREVISO Treviso torna a essere la maglia nera del Veneto. In provincia il Covid corre, contagia e uccide. Senza sosta. Nemmeno le feste hanno posto freno alla sua avanzata, con una progressione che non si registra in nessun'altra parte d'Italia. Le persone bisognose di cure ospedaliere continuano a salire. Così come i ricoverati in terapia intensiva, l'ultimo tentativo per cercare di vincere la battaglia contro il virus e che nel 50% dei casi non è neppure sufficiente. Il Covid hospital di Vittorio Veneto è entrato infatti nella cosiddetta fase 4: sono stati ricavati altri quattro posti, rispetto agli otto già esistenti, per i letti con i relativi macchinari per la ventilazione meccanica. E nei prossimi giorni anche il personale potrà contare su un infermiere in più trasferito dal reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La situazione, insomma, rimane d'emergenza. In attesa che le restrizioni imposte dal governo possano far rallentare i contagi e piegarne la curva.

I NUMERI

Gli ultimi tre giorni non hanno eguali con il resto del Paese. Dalla vigilia di Natale i nuovi casi di positività registrati a Treviso sono stati 2.442, una media di più di 800 ogni 24 ore. Al di là della differenza riguardo al numero di tamponi processati, che ad oggi sono circa dieci volte di più, il 22 marzo scorso (e quindi in piena prima ondata della pandemia) si era toccato il record di contagi in un giorno con 115 casi. Un paragone che rende l'idea della virulenza del Covid in questa seconda ondata, che ormai da almeno sette settimane non può nemmeno più essere metro di confronto con la prima. Da nessun punto di vista. I trevigiani infettati dallo scorso febbraio sfiorano i 47mila, ne mancano soltanto tre per superare la soglia. E in Veneto non c'è provincia capace di fare peggio: Verona ne conta 46.450, Padova 43.511, Vicenza 40.988, Venezia 36.175 e poi, staccatissime, Belluno con 14.059 e Rovigo con 6.973. Numeri in ogni caso da brividi: con 239.123 positivi da inizio pandemia, in pratica in Veneto è stato infettato il 5% della popolazione totale. In altre parole non esiste cittadino che non abbia un parente, un amico o un conoscente che non abbia contratto il virus.

IL BOLLETTINO

La conta delle vittime prosegue inesorabile. Altri 31 nomi nelle ultime 72 ore si sono aggiunti alla lista dei decessi per colpa del Covid, facendo lievitare il totale a 873. Una guerra. Ancor più se si considera che la fine non è vicina, anche se la partenza delle vaccinazioni sembra dare speranza. Da settimane il dato dei morti, che sarà comunque l'ultimo a calare, non dà tregua. Ed è la parte più dolorosa della battaglia, con una media quotidiana in doppia cifra. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che già lottavano contro altre patologie, ma la percentuale di sani che non ce la fa si sta alzando. Motivo per cui a preoccupare di più, oltre all'abbassamento dell'età dei contagiati (c'è da dire che però la fetta di asintomatici o pauci asintomatici rimane molto elevata), è la pressione sulle strutture ospedaliere. In tre giorni altre 21 persone sono state ospedalizzate. In tutto sono 486 i posti letto occupati in area non critica. L'ospedale Ca' Foncello e il Covid hospital di Vittorio Veneto sono quelli che ne ospitano di più con 113 ciascuno. L'ospedale di Montebelluna ne accoglie 94, il San Camillo 51 e 28 quello di Oderzo, altri 20 vengono curati a Motta di Livenza, 18 a Conegliano, 27 all'ospedale di comunità di Treviso e 22 in quello vittoriese. Di pari passo aumentano anche i casi più critici. Sono 48 le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 in più rispetto alla vigilia di Natale: 28 stanno lottando per la vita all'ospedale Ca' Foncello, 11 a Vittorio Veneto (che è appunto entrato nella fase 4 portando i posti massimi in terapia intensiva da 8 a 12, ndr), 4 a Conegliano, 3 a Montebelluna e 2 a Oderzo. Su questi numeri si concentra lo sforzo della sanità trevigiana per far fronte nel migliore dei modi alle esigenze contingenti, trovando risposte immediate per tenere per quanto possibile il quadro sotto controllo.

I GUARITI

Nel mare di dati giornalieri sull'andamento dell'epidemia ci sono però anche notizie positive. La prima riguarda il numero dei guariti, che lascia intravedere un po' di luce. Negli ultimi tre giorni sono stati infatti 5.673 i trevigiani che si sono lasciati l'infezione alle spalle, portando il totale a 30.842. Un numero che di conseguenza, nonostante l'incremento dei nuovi contagiati, fa scendere anche quello di chi sta combattendo contro il virus a 15.282, ovvero 3.262 in meno rispetto a tre giorni fa. Segno che fa felici gli epidemiologi: il virus risulta più contagioso ma sembra portare minori conseguenze.

Giuliano Pavan

