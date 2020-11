IN TENSIONE

CASIER Scampato pericolo, i ristoranti rimangono aperti a pranzo. «Meno male, nella disgrazia ci è andata bene così possiamo lavorare e almeno in parte ci salviamo» dice Gian Carlo Pasin (per tutti Carlo), chef e patron del ristorante Alla Pasina di Dosson, 77 anni, 45 dei quali ai fornelli, uno dei decani della cucina trevigiana. «Certo che per due giorni e due notti ho tremato, quanta tensione in attesa di sapere quale colore sarebbe stato assegnato al Veneto, ringrazio chi si è adoperato per il giallo, sarebbe stato un dramma dover chiudere e poi far ripartire l'attività».

Carlo gestisce il ristorante con la moglie Teresa e il figlio Simone: «Almeno si lavora, a pranzo non è come a cena quando il cliente preferisce stare a tavola, a parte la domenica che da sempre è sacra per il pranzo. Comunque ora la gente capisce e anche al sabato il lavoro non manca. Però ho notato che c'è una certa paura nel frequentare il ristorante, anche se le normative sul distanziamento sono rispettate. Noi avendo 7 stanze possiamo servire la cena per gli ospiti e si spera che tutte vengano occupate». Per quanto riguarda il servizio da asporto? «Lo facciamo, è un servizio per i clienti più affezionati. Tanti colleghi ristoratori lo fanno. Siamo disponibili per la consegna a domicilio come abbiamo fatto con una storica cliente di Mestre che tra l'altro ha fatto conoscere i nostri piatti ai condòmini, così ora serviamo più persone con la stessa consegna. Tra le proposti della nostra cucina apprezzano i ravioli che facciamo in casa, la pasta e fagioli con radicchio e la sopa coada. Sono cose che ci fanno piacere». Un 2020 da dimenticare? «Da sotterrare, non pensavo una situazione del genere, la peggiore da quando faccio questo mestiere, ora speriamo che a dicembre si torni verso una situazione di normalità. Natale è un buon momento, anche se dovesse essere con la riduzione dei posti, l'importante è che l'attività possa riprendere». Intanto cambiano anche le proposte e le abitudini come le cene e le degustazioni a tema ideate dal figlio Simone. «Diventano pranzi e sono in calendario il sabato, non potendo proporle alla sera. Così quella con i piatti abbinati al Nebbiolo è in programma il 14 novembre, quella di Slow Food, per la presentazione del libro Convivio (dove Teresa è tra i protagonisti) si terrà il 21 e quella del bollito il 3 dicembre. Ovviamente -ricorda Simone- i posti sono limitati a 30 con 4 persone per tavolo».

