CASTELFRANCO Alle urne per scegliere il loro prossimo sindaco i cittadini di Castelfranco, Spresano, Vidor, Arcade e Chiarano. A tentare la corsa verso la poltrona sono in totale 15 candidati, 2 donne a Castelfranco e a Chiarano e il resto uomini. Importante in ciascun Comune la componente delle liste civiche, spartiti i simboli del Partito Democratico mentre è ancora predominante quello della Lega.

Nella sola Castelfranco i candidati al consiglio comunale sono 232 divisi in 11 liste per 5 candidati: Stefano Marcon sindaco uscente per la coalizione di centrodestra sostenuto dalle liste Marcon sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Lorenzo Angelo Zurlo con la civica Punto d'Incontro, Cristian Bernardi per il Movimento 5 Stelle, Maria Gomierato con Noi, la civica sostenuta dalle liste Azzolin e Maria Gomierato sindaco e Sebastiano Sartoretto per il centrosinistra sostenuto da Sartoretto sindaco Castelfranco Merita, Democratici per Castelfranco Sartoretto sindaco, Castelfranco civica Sebastiano Sartoretto sindaco. Tra i punti fermi di ciascun programma figurano sanità, scuole, sport e ambiente ma ognuno si presenta ai cittadini con sfumature diverse. Sono stati tanti i terreni di scontro in questa campagna elettorale così anomala, vissuta in estate, senza la possibilità di veri incontri pubblici, limitata dalle norme anti-covid che hanno annacquato confronti e dibattiti. È stata anche la campagna delle polemiche, dei duelli a mezzo stampa, dove l'argomento ospedale l'ha fatta da padrone: ogni candidato ha la sua ricetta e le scintille non sono mai mancate. A decidere il prossimo sindaco saranno 30.559 cittadini, 15.765 dei quali sono donne, che voteranno nei 32 seggi allestiti nelle scuole e in quello speciale nell'ospedale San Giacomo. Se nessun candidato dovesse superare il 50% delle preferenze, tra quindici giorni i cittadini dovranno tornare alle urne per il ballottaggio: quello sì, vero ultimo atto di una tornata elettorale che sarà molto difficile dimenticare.

A Spresiano la corsa per il municipio è a tre con Marco Della Pietra con Siamo Spresiamo, Alessandro Lorenzi per Obiettivo Comune e Tiziano Pagotto con Pagotto sindaco sostenuto da Lega e Forza Italia. Temi centrali da sciogliere per i candidati sono viabilità, sicurezza e ambiente. A Vidor sarà un uno contro uno tra due colleghi della giunta uscente. Da un lato Nicola Zandò, assessore uscente, con Comune in rete e dall'altro Mario Bailo, vicesindaco e assessore uscente, con Insieme per Vidor sostenuto dalla Lega. Testa a testa anche ad Arcade con Fabio Gazzabin di Progetto Arcade sostenuto dalla Lega contro Mario Pavan di Civica per Arcade che, durante la campagna elettorale hanno fatto volare frecce e scintille soprattutto sui finanziamenti. A Chiarano è scontro a tre, due uomini e una donna, tutti con un obiettivo, quello di sedersi sulla poltrona del Municipio. A sfidarsi sono Stefano De Pieri con la Lega, Marco Vescovi con Civica Marco Vescovi e Lara Carbonere con Lara sindaco. Sono elezioni speciali quelle di Chiarano che arrivano dopo un anno di commissariamento.

