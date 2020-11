IN PRIMA LINEA

MONTEBELLUNA Vedere la gente senza mascherina non gli va proprio giù. Perché lui, Elzo Severin, attuale vice sindaco di Montebelluna (dal 23 novembre sindaco per un po' di mesi a tutti gli effetti, con la decadenza di Marzio Favero), ma soprattutto medico che ama il suo lavoro, è convinto che, se tutti rispettassero le regole e si proteggessero, la situazione sul fronte Covid sarebbe assolutamente sotto controllo. Così, in qualsiasi situazione, non perde occasione per ammonire chi sgarra, in una sorta di battaglia personale per l'uso della mascherina. Una battaglia condotta, spesso, senza qualificarsi, semplicemente facendo ciò che a suo avviso ogni cittadino dovrebbe fare: rispettare le regole e farle rispettare. Non si ritiene uno sceriffo, ma semplicemente un medico e vice sindaco che tiene alla salute pubblica.

IMPLACABILE

«Passo per il centro in vari momenti della giornata -dice Severin- e quando colgo qualcuno che sgarra lo invito a rispettare le regole. Ad esempio ieri ho notato un gruppetto di 5/6 ragazze vicino al municipio. Avevano tutte la mascherina, tranne una. L'ho sollecitata a sistemarla e lo ha fatto. Poi ho sentito che borbottava, ma non importa. Magari l'avrà riabbassata dopo pochi minuti, ma almeno ci ho provato». Peggio gli è andata quando, passando in auto per via Roma, ha colto un tipo che passeggiava con mascherina abbassata. «Ho abbassato il finestrino e l'ho invitato a indossarla: mi ha risposto in modo colorito di farmi gli affari miei. Non mi sono qualificato, perché la fila non me lo ha permesso, ma avrei voluto dirgli che sono affari di tutti. Analoga esperienza in via XXX aprile». Perché, probabilmente, di fronte a sé Severin ha trovato chi non crede nel virus o lo sottovaluta. Ma lui non demorde. E continua la sua campagna. «Ho già avuto modo di raccomandarlo -dice- ma torno a ribadirlo. Non è accettabile vedere persone al bar chiacchierare per ore senza mascherina. La mascherina va tolta solo negli attimi in cui si consuma ma subito dopo va re-indossata per evitare e prevenire il contagio. È una piccola accortezza ma dalla portata enorme. E se ci sono troppe persone sedute al bar senza protezione, la responsabilità di un contagio è loro, dei baristi, ma anche di chi non segnala, compreso me se non lo faccio. Per questo voglio dirlo». E Severin torna anche a ricordare che sono vietati gli assembramenti, pure negli spazi aperti. «Invito chi si reca al mercato cittadino a porre attenzione, avendo cura sia di indossare la mascherina, che di mantenere la distanza di un metro. Lo stesso vale per chi decide di frequentare il centro o lo Stradone del Bosco o il Montello per una passeggiata». Da giorni peraltro Severin preannuncia un'ordinanza che intimi di indossare la mascherina quando si è seduti al bar e probabilmente d'istinto l'avrebbe già fatta. Ma forse c'è stato chi lo ha invitato a temporeggiare. «Per il momento aspettiamo la nuova ordinanza di Zaia -prosegue Severin- e mi auguro che venga introdotto anche tale aspetto. Come dice Zaia, se di tutti i medici solo 1% è stato contagiato vuol dire che la mascherina serve».

TAMPONI FREQUENTI

Lo stesso Severin, in pensione da inizio novembre per quanto riguarda la convenzione come medico di base, ma tuttora in attività, finora si è salvato. «Faccio un tampone ogni sette dieci giorni -dice- e fortunatamente finora non ho mai preso il virus. L'unica protezione che uso è la mascherina; il mio studio è sempre stato aperto e ho sempre ricevuto senza appuntamento, facendo entrare una due persone alla volta». Severin sta anche continuando il suo impegno nella Rsa di Pederobba. «Avevo dato le dimissioni, ma non riuscivano a sostituirmi per carenza di medici. Così, dei tre reparti che avevo, ho mantenuto i disabili più gravi». Sempre, e comunque, in trincea. In reparto come nella piazza della sua città. In nome della salute.

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA