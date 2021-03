Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOBILITAZIONEMASER Oggi alle 15 sarà a Milano in piazza Della Scala, martedì 30 a Napoli, il primo aprile a Palermo e il 6 a Roma, non prima di passare anche per Bologna. Yuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser, non si ferma ma amplia la protesta contro le chiusure di attività legate al Covid. Una protesta che è ormai diventata di livello nazionale, all'insegna del motto Lo sport è salute, e che sta coinvolgendo anche altri...