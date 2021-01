LO SFOGO

CASTELFRANCO «Ho passato un pomeriggio all'ospedale di Montebelluna con gli operatori sanitari che sono fortemente sotto pressione per quello che vedono nei reparti Covid. A Castelfranco, poi, ho trovato piazza Giorgione piena di gente senza mascherina. Stesso discorso per quanto riguarda gli ipermercati: strapieni. All'interno degli ospedali ci sono operatori stremati che non sanno quando finirà questa epidemia. Sono amareggiato che la gente non capisca che la situazione è grave. Abbiamo saltato la fase della responsabilità: contribuire al rallentamento dell'epidemia va visto come un obiettivo concreto». Non si tratta di uno sfogo come tanti. A parlare è Oscar Miotti, psicologo coordinatore della task force di professionisti legati all'associazione Emdr Italia che in questo periodo sta offrendo supporto al personale dell'Usl della Marca.

Ieri pomeriggio ha incontrato gli operatori della sanità che lavorano nell'area medica dell'ospedale di Montebelluna, la struttura più sotto pressione per quanto riguarda il numero di ricoveri di pazienti Covid positivi. E il contrasto tra i racconti di medici, infermieri e operatori e quanto visto in piazza e negli ipermercati è stato lacerante. «La popolazione non si rende conto di quello che sta succedendo all'interno degli ospedali. Si pensa che sia un problema che riguarda solo queste strutture. In realtà non è così: la lotta contro l'epidemia parte innanzitutto da fuori. Purtroppo non abbiamo fatto il passaggio alla responsabilità spiega Miotti se si seguono le regole contro la diffusione del coronavirus quando si viene minacciati di multe e sanzioni varie, sostanzialmente si obbedisce. La responsabilità, invece, scatta quando si capisce la bontà di una limitazione e si accetta anche se comporta un costo personale». «Tutti comprendiamo il bisogno di normalità aggiunge ma non si può far finta che sia tutto finito. Perché non è così. Serve più prevenzione. Se si va al bar, si deve abbassare la mascherina solo per il tempo necessario per consumare, senza poi restare a volto scoperto a chiacchierare, come visto ieri. Non si dovrebbe farlo per obbedienza, ma per senso di responsabilità. I veneti hanno sempre dimostrato di essere molto bravi a raggiungere scopi concreti, anche sul fronte del volontariato, ad esempio con le raccolte fondi o le gare di solidarietà. Adesso è necessario capire che anche rispettando le regole contro la diffusione del Covid si fa qualcosa di assolutamente concreto».

Il primo obiettivo è quello di salvare vite, contribuendo ad allentare la morsa dell'epidemia. Quello che segue, inevitabilmente, è alleggerire la pressione sugli ospedali, permettendo a medici, infermieri e operatori di riprendere un po' di fiato. «Stiamo parlando di persone stremate, che vedono continuamente scene difficili e che si ritrovano più che mai a contatto con la morte. Anche persone che prima lavoravano nelle aree chirurgiche, dove si aiutano i pazienti a vivere tira le fila Miotti il contrasto tra quello che succede all'interno degli ospedali e quello che si vede fuori è evidente. In tutto ciò, siamo più che mai riconoscenti per il lavoro che stanno continuando a fare medici, infermieri e operatori, nonostante la fatica e nonostante inizi a prendere forma un certo grado di rassegnazione». (m.f.)

