IL CONTRIBUTO

TREVISO In arrivo da Roma per i centri estivi ai nastri di partenza nei principali comuni della Marca fondi per oltre 445mila euro per un esercito di quasi 22 mila bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Tirate le somme (445.345 euro) è la cifra complessiva che entrerà nelle casse comunali nei comuni di Treviso, Mogliano, Oderzo, Castelfranco, Montebelluna e Vittorio Veneto.

COSTI LIEVITATI

La somma finanziata dal Ministero della Famiglia permetterà di riorganizzare i centri estivi garantendo più settimane di attività. Un tesoretto a sostegno delle amministrazioni locali per far fronte alle maggiori spese dovute da una parte alle direttive di sicurezza sanitaria e dall'altra al maggior numero di educatori messi in conto dai protocolli. Con la conseguenza di veder lievitare non di poco i costi rispetto agli anni precedenti per effetto delle misure anti-Covid. Complessivamente nei più grandi comuni trevigiani sono state presentate 21.901 domande di iscrizione. 7.692 solo a Treviso. E' invece pari a 156.414 euro il contributo ministeriale stanziato e atteso dal comune di Treviso per l'offerta delle attività estive: 55.228 euro al comune di Mogliano, 50.368 a Vittorio Veneto, 44.471 a Oderzo, 67.958 a Castelfranco e 70.906 infine a Montebelluna. Con la bollinatura della Corte dei Conti lo stanziamento dovrebbe procedere a passo spedito. Intanto i primi centri estivi comunali nei comuni della Marca saranno ai nastri di partenza già dalla prossima settimana. Altri partiranno a luglio visto che le famiglie in questi giorni stanno continuando a iscrivere i figli, dove è ancora possibile trovare posto. Al via a Treviso e in otto comuni della Marca i centri estivi sotto l'egida della Cooperativa Comunica che aprono le porte ai ragazzi dopo mesi di lavoro per mettere in moto la complessa macchina organizzativa, dettata dalle regole e dai protocolli di sicurezza anti-Covid: «E' stato un periodo difficile nella programmazione delle attività spiega il presidente di Comunica, Matteo Marconi Le incertezze erano tante, con le linee guida che cambiavano e tanti scenari da ipotizzare. Ora finalmente grazie anche al proficuo confronto con le amministrazioni comunali siamo riusciti a partire con le proposte e sono già attive le iscrizioni che proporremo per quest'estate». Centri estivi di casa nelle scuole che tornano così a riaprire dopo i mesi di lockdown per far posto alle attività estive ricreative. E in città saranno ben otto i plessi scolastici pronti ad aprire le porte ai centri estivi dal 6 luglio fino al 28 agosto ai ragazzi delle elementari e delle medie.

PREZZI INALTERATI

Il Comune di Treviso grazie a un ulteriore impegno economico è riuscito a mantenere i prezzi inalterati rispetto all'anno scorso. In provincia sei i plessi scolastici aperti a Mogliano Veneto dal 29 giugno al 21 agosto. Con la messa in campo anche di un Summer Lab camp per la fascia di età delle scuole medie. Attività estive al via pure nei comuni di San Biagio di Callalta (dal 6 luglio al 28 agosto), Morgano (dal 29 giugno 7 agosto per la fascia elementari e medie). Un English camp tutto in lingua Inglese fa invece capolino a San Pietro di Feletto. Piscine aperte ai centri estivi a Borso del Grappa dal 29 giugno al 7 agosto. Infine al via alle attività educative e ricreative dei centri anche nei comuni di Breda di Piave, San Zenone degli Ezzelini e Silea. In dirittura d'arrivo nei comuni di Villorba e Casier.

BONUS DELL'INPS

In aiuto alle famiglie come messo in conto dal Decreto Rilancio del 19 maggio scorso sarà possibile richiedere il bonus centri estivi erogato dall'Inps. Con la possibilità di utilizzare il contributo per il pagamento delle quote d'iscrizione ai centri estivi in alternativa al rimborso baby sitting. Oltre alla programmazione con le amministrazioni locali non è mancata la stretta di mano con polisportive, parchi naturalistici, fattorie, centri sportivi per ampliare il più possibile l'offerta rivolta ai ragazzi. Già in piena attività il Nature and OutDoor Camp al parco dello Storga a Treviso organizzato in collaborazione con la Provincia dove i ragazzi possono studiare e giocare con la flora e fauna e realizzare video a tema naturalistico da pubblicare su Youtube.

Alessandra Vendrame

© riproduzione riservata

