IN PENSIONE TREVISO Quattro sindaci a palazzo Rinaldi per salutare il comandante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PENSIONETREVISO Quattro sindaci a palazzo Rinaldi per salutare il comandante della Polizia locale Maurizio Tondato, in pensione dal 26 dicembre. Giancarlo Gentilini, Gianpaolo Gobbo, Giovanni Manildo e l'attuale primo cittadino Mario Conte, ma anche tanti consiglieri, colleghi, dipendenti, amici che non sono voluti mancare alla festa per uno dei dirigenti storici di Ca' Sugana che se ne va. Da Conegliano a Treviso, 40 anni di vita amministrativa, partendo dal basso e salendo di ruolo, gradino dopo gradino. «Sono dell'idea ha detto...