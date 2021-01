IN OSPEDALE

TREVISO Divise blu con macchie gialle, arancioni, rosse e verdi: una per ogni iniziale della scritta Terapia intensiva generale Treviso. Accompagnate da bandane multicolore. Si porta anche così un po' di luce nell'area della Rianimazione del Ca' Foncello dedicata alla cura dei pazienti più pesantemente colpiti dall'infezione da coronavirus. La scelta è stata sottolineata anche da Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità.

«Il colore entra in corsia dove si cura il Covid-19 ha scritto sulla sua pagina Facebook la divisa del personale della Terapia intensiva di Treviso è allegra, oltre che funzionale». Nella stessa Rianimazione del Ca' Foncello, inoltre, è stato da poco attivato un percorso che consente ad alcuni familiari dei pazienti ricoverati di poter entrare nell'area critica, con tutte le precauzioni del caso, per far visita al proprio caro. I tempi sono contingentati. Così come i movimenti. Ma è un passo in avanti rispetto all'isolamento totale dei mesi scorsi.

«Purtroppo non riusciamo a far entrare tutti quelli che lo desiderano. Le situazioni vengono valutate caso per caso fa il punto il primario Antonio Farnia il percorso che abbiamo creato, comunque, ci consente di aprire a una o due visite al giorno». L'età media dei pazienti che vengono ricoverati in Terapia intensiva a causa dell'infezione da coronavirus resta stabile: si va dai 45 agli 85 anni.

Un'ulteriore conferma che il Covid può colpire duramente anche le persone ancora giovani. «Sono sempre polmoniti molto serie tira le fila Farnia ad oggi possiamo parlare di una sopravvivenza anche di oltre il 60 per cento in Terapia intensiva. Capovolgerei il discorso rispetto alla mortalità. E' un modo diverso di vedere le cose. Ma è il senso stesso della nostra esistenza: molte persone non sarebbero sopravvissute senza la Terapia intensiva». (m.f)

