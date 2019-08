CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN OSPEDALETREVISO Decine di bambini, tra i 6 e i 15 anni, ogni anno nel trevigiano sono vittime di maltrattamenti. E altri sono molto più piccoli, praticamente neonati. C'è chi subisce violenze fisiche, psicologiche, chi è vittima di abusi sessuali e chi è costretto ad assistere a scene di violenza tra i genitori che lasciano un segno profondo. I casi più gravi, quelli che hanno bisogno di un ricovero, non raggiungono la doppia cifra. In media sono 5 all'anno i piccoli che hanno bisogno delle cure dell'unità di Pediatria. Compresi i...