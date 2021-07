Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONETREVISO Circa duemila a Treviso, almeno trecento sia a Montebelluna che a Castelfranco. Il popolo dei No vax è sceso piazza, stessa cosa accaduta in tutti i centri maggiori del Veneto e in Italia. Dalle 17 in poi, nel capoluogo, ha iniziato ad arrivare un fiume di gente rispondendo al tam-tam via social delle ultime settimane. Senza una vero organizzatore, la manifestazione ha preso vita autonomamente e alle 17,30 la piazza...