IN MENSA

PONZANO Succo d'arancia, miele, noci e tutto ciò che serve per contribuire all'innalzamento delle difese immunitarie dei bambini e dei ragazzi. Nelle scuole arriva il menù anti-Covid. La Felsinea Ristorazione, società bolognese con centro di cottura a Ponzano, ha rivisto il proprio servizio mensa non solo dal punto di vista della sicurezza, prevedendo una serie di rigidi controlli contro il coronavirus, ma anche stilando dei nuovi menù con l'inserimento di una serie di alimenti in grado di contribuire al rafforzamento delle difese immunitarie degli alunni e degli studenti. «Abbiamo aggiunto al menù scolastico alcuni alimenti, fino all'anno scorso non previsti, che possono migliorare la risposta immunitaria conferma Giampiero Ceccardi, direttore marketing della Felsinea Ristorazione il menù è già stato avallato anche se non ancora certificato, cosa che richiede una procedura più complessa. Sono tutte attenzioni che possono contribuire a limitare i rischi legati anche al coronavirus».

IL SERVIZIO

La società è specializzata in primis nel servizio mensa per le aziende private. Tra queste spiccano nomi come Ferrari, Maserati, Ducati, Volvo, Scavolini, Barilla e Amazon. Da quattro anni ha allargato il servizio alle scuole. Nella Marca fa arrivare il cibo, tra gli altri, negli istituti di Spresiano, dove il contratto è stato appena rinnovato, Quinto, Farra. I pasti vengono preparati nel centro cottura di Ponzano, dove lavorano una sessantina di persone.

TUTTE LE MISURE

«Le derrate alimentari per le scuole non entrano mai in contatto con quelle per le aziende o per altri clienti. La separazione parte già dai magazzini assicura Ceccardi tutte le persone che preparano i pasti, poi, vengono sottoposte allo screening sierologico per il coronavirus, oltre a passare quotidianamente attraverso i termo-scanner. Così come quelle impiegate nel trasporto, che gestiamo in modo diretto. I contenitori, inoltre, sono dedicati: per ogni scuola vengono utilizzati sempre gli stessi, ogni giorno lavati e sanificati in modo profondo. Tutto ciò ci porta a dire di aver allestito un servizio mensa per le scuole di fatto Covid-free. Ogni misura di precauzione viene seguita in modo scrupoloso. E' questo il contributo che diamo contro la diffusione del coronavirus nelle scuole». (m.f.)

