In marcia per Lia e Giorgia, bimbe malate di Sma

TREVIGNANOTrevignano cammina per Lia e Giorgia. Punta a dare una mano a due piccole, di dieci e otto anni, nate con una rara malattia genetica, la Sma la Camminata per la vita promossa dal gruppo Insieme si può, realtà a sfondo sociale di Trevignano, in programma domani. «Siamo un gruppo di volontari -spiega Pierluigi Sartor- che sotto la mia regia sta creando una serie di eventi a sfondo sociale per il territorio. Quest'anno aiuteremo le famiglie di due bambine di Musano malate di Sma. Abbiamo avuto un sacco di preadesioni e ci aspettiamo...