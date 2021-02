SINISTRA PIAVE

GODEGA Quasi 400 vaccini somministrati su 520 convocazioni. Anche in Sinistra Piave è iniziata la campagna di vaccinazione rivolta agli over80. Alla Fiera di Godega è stata rimessa in moto la macchina organizzativa sperimentata nei giorni scorsi con gli operatori sanitari del territorio. Un vaccino ogni tre minuti. Questo il ritmo di iniezioni nelle 5 postazioni allestite all'interno del capannone e seguite da due operatori ciascuna: circa un centinaio le somministrazioni ogni ora.

IL SOSTEGNO DEL COMUNE

L'azienda sanitaria ha potuto contare sul contributo dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione il padiglione d'ingresso dell'Antica Fiera, un luogo ideale per evitare assembramenti. Ad accogliere gli anziani in modo corretto, rispettando distanziamenti e contigentazioni, misurando la temperatura e raccogliendo i dati personali di ognuno, i volontari della protezione civile di Godega. Presenti per eventuali piccole emergenze anche in volontari di Prealpi Soccorso di Vittorio Veneto che in questa fase hanno sostituito i colleghi di Mareno, operativi la scorsa settimana. Tutto si è svolto sotto la supervisione della dottoressa Stefania Da Fre' e del responsabile dottor Vincenzo Scarpato della SISP (Servizio Igenico Sanita'Pubblica) di Vittorio Veneto: «Operiamo con i nostri assistenti sanitari - spiega il dottor Scarpato - tutti laureati che si occupano di queste emergenze e che hanno dato il loro contributo anche nella sommministrazione dell'antinfluenzale e del siero contro la meningite». «Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione per lo sforzo profuso nel farci trovare tutto quello di cui avevamo bisogno per poter operare con sicurezza ed efficienza» aggiunge la dottoressa Da Fre'.

IN TREPIDA ATTESA

All'interno dell'enorme edificio regna il silenzio; e con ordine, gli anziani che sono seduti e distanziati aspettando il loro turno, vengono accompagnati da un assistente sanitario fino ai box dove vengono controllati e registrati i dati prima che venga somministrata la prima dose del vaccino della Pfizer, Il richiamo è previsto fra 21 giorni. Pochi minuti per fare tutto. «Ci vuole quasi più tempo a svestirsi e rivestirsi e riaccompagnare i vaccinati che a inoculare una delle sei dosi contenute in una fiala» continua il medico. I tempi comunque sono rispettati. «Ho ricevuto l'avviso giovedì scorso, 11 febbraio - racconta Vittorio De Luca, mostrando il cellulare -. Io e mia moglie Franca non vediamo l'ora di fare anche la seconda dose per poter andare a Belluno a trovare i nostri nipoti, Giacomo e Lorenzo di tre anni, che non vediamo dallo scorso settembre». Paola accompagna Luigi, di Vittorio Veneto, classe 1941: «Luigi è affetto da Alzheimer. Da quando è rimasto solo dopo la morte della moglie cerco di aiutarlo quando posso. I suoi figli che vivono lontano mi hanno chiesto di vaccinarlo ed eccoci qui». Claudia Zambelli, 80 anni, è seduta in uno dei box e scopre la spalla sinistra: «Faccia pure la foto. Nessun problema. Sono contenta di vaccinarmi, certo. Guardi, mi sono messa la manica corta per facilitare l'operazione. Vivo a San Vendemiano e non vedevo l'ora» Tutti contenti di sottoporsi alla vaccinazione come Bruno Zanardo, di Conegliano, Ruggero Milanese di Codogne', Zanchetta Antonietta di Godega che aggiunge: «Grazie Zaia». Unica lamentela. Matilde, di Farra di Soligo è contenta per il vaccino, ma avrebbe preferito poter accedere a un punto vaccinale più vicino (pdc).

