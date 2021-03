(lb) In duemila in piazza del Popolo per ottenere l'apertura di palestre, piscine e impianti vari. Ora si guarda al 6 aprile per la riapertura. Yuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser e anima della protesta che ieri ha portato a Roma circa 2mila persone da tutta Italia, è soddisfatto. «Alla vigilia ero molto preoccupato - afferma - le pessime previsioni meteo non lasciavano presagire nulla di buono. Invece è andata bene. Eravamo almeno in 2mila, un centinaio dal Veneto e una ventina dalla nostra zona. Se ci fosse stato il sole saremmo arrivati di sicuro a 8mila. Abbiamo detto quello che dovevamo dire e abbiamo strappato una data per la riapertura. Comunque siamo solo all'inizio. Per la prima volta abbiamo organizzato una protesta degli sportivi e ora non ci fermiamo. Vediamo se rispettano le promesse o no: noi comunque abbiamo tutta l'intenzione di continuare». La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere a Montecitorio, ma è stata poi spostata in piazza del Popolo. «Meglio così - dice Yuri - è quella che ci rappresenta. Varie forze politiche ci hanno fatto visita e ascoltato». Intanto, però, anche la Dorian Gray di fronte alla zona arancione ha dovuto capitolare. L'attività all'aperto, che aveva sostituito quella in palestra, è stata sospesa: «Il divieto di spostamento fuori Comune - dice Yuri - ha fermato moltissimi sportivi. Ma riprenderò».

