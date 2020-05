LA MANIFESTAZIONE

TREVISO «Riapriamo. Ma è un mezzo suicidio. Aiutateci». In piazza 200 imprenditori. E l'abbraccio (virtuale) del sindaco Mario Conte e dell'assessore al turismo Federico Caner. Tutti allineati su un punto fondamentale: da domani bisogna focalizzarsi sul consumo, far girare la moneta, non ordinare online per permettere all'economia di ripartire.

I PROBLEMI

I rappresentanti delle piccole e medie imprese trevigiane hanno deciso di scendere in piazza per raccontare cosa significhi riaprire con protocolli che non arrivano, linee guida che vengono recapitate a meno di 48 ore dal liberi tutti. «Abbiamo voluto fare il punto in una piazza gremita ma con una protesta costruttiva, ordinata, pulita» conferma Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese Unite. Stefano Gasparin, rappresentante per il settore benessere ha spiegato che gli artigiani si trovano ad aprire con un protocollo che prescrive mascherine che non sono in commercio. Un imprenditore di un'azienda di 400 dipendenti conferma. «Il problema è che l'azienda è classificata come palestra e non riesce a rispettare le distanze di sicurezza. Temo di dover chiudere». A rappresentare gli alberghi è Enrico Maria Monti di villa Condulmer. «Gli alberghi sono vuoti e chissà quando ritorneranno i turisti -sottoline- vorremmo puntare sulla tessitura con produzione mascherine e camici a norma che non riusciamo a farci certificare». I titolari di negozi di abbigliamento parlano di dipendenti in cig agli sgoccioli e di magazzini pieni. Monica Baldoin rappresenta le difficoltà del settore viaggi. «Non solo nessuno parte, ma ci troviamo con tutti i viaggi saltati da rimborsare. E non sappiamo dove attingere». Marco Varisco ha parlato dei problemi della nautica turistica. «Stefanato battelli, che organizza le crociere sul Sile, è in crisi. Hanno una stagione di carburante già in deposito e non possono muovere i mezzi». Poi Beppe Festa ha ricordato i problemi della ristorazione e Francesco Li Volsi che chi si occupa di beni accessori come antiquariato e musei sarà l'ultimo a rimettersi in moto.

L'ASSESSORE REGIONALE

«Abbiamo cercato di correggere dove possibile le norme ministeriali cercando di venire incontro alle attività economiche -ha esordito l'assessore regionale Caner- ma rimaniamo disponibili alla revisione delle norme difficilmente applicabili. Restiamo in dialogo per correggere il tiro». Infine il sindaco Mario Conte ha voluto sottolineare come ora siano i trevigiani a dover scegliere trevigiano. «I commercianti trevigiani chiedono al Governo certezze e sostegno. Lunedì ripartiranno settori che, finora, hanno sofferto in particolar modo le conseguenze dell'emergenza Covid: sarà fondamentale che tutta la comunità riparta insieme e con grande orgoglio, unita da quella trevigianità che è ben rappresentata dal nostro simbolo, la Torre Civica, maestosa e rassicurante. Desidero quindi rivolgere un invito a tutti: compriamo trevigiano, mangiamo a Treviso, tagliamoci i capelli e la barba in centro e nei quartieri, aiutiamo e aiutiamoci». Il sindaco esorta ai piccoli gesti che saranno decisivi per far ripartire il tessuto economico. «Il tutto -conclude Conte- dovrà essere fatto con grande senso di responsabilità, con la consapevolezza che, in altre parti del mondo, il virus è tornato a rompere le scatole. Quindi, massima attenzione ma anche voglia di riprendersi la vita vera e la quotidianità». (ef)

© RIPRODUZIONE RISERVATA