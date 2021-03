IN DESTRA PIAVE

ASOLO Qua e là, la rete ha fatto le bizze e qualche assente di troppo non è mancato, ma, nel complesso, il primo giorno in Dad alle scuole medie (dalla seconda) e alle superiori, nell'ex distretto di Asolo, è filato liscio. Non senza un Galateo della didattica a distanza, fra divieto di telecamere spente e di abbigliamenti poco consoni. Intanto, i ragazzi del musicale chiedono le lezioni in presenza. «Qualche difficoltà di connessione c'è stata - spiega da Maser la professoressa Gianna Galzignato- ma, per il resto, tutto è andato bene. Certo il lavoro in presenza è altra cosa, ma affronteremo anche questa sfida».

A Montebelluna centro, invece, «la connessione ha tenuto benissimo - dice la prof Isabella Crema, dalla Papa Giovanni - Gli alunni si sono tutti collegati. Abbiamo inoltre avuto un'affluenza in presenza di 20/25 ragazzini fra disabili, bes e dsa. Quelli che abbiamo contattato hanno aderito quasi nella totalità». Ed Elisa Gastaldon, docente di musica ad Asolo, racconta: «Abbiamo preso accordi ben precisi con i ragazzi, mettendo in luce i punti deboli. La maggior parte delle classi è andata bene, anche se in una ci sono stati parecchi non presenti. Quindi andranno registrate puntualmente le assenze. I ragazzi sono pronti e consapevoli: telecamere tutte accese, vestiti non in pigiama e non con la tazza della colazione in mano. È stato ritenuto importante ribadire che anche questa è scuola e richiede serietà, impegno, un atteggiamento consono».

«Per me il primo giorno di dad è stato positivo - dice Ludovica, di Volpago -. Nessuno nella mia classe ha avuto problemi di connessione, neanche gli insegnanti a scuola. Però preferisco la scuola in presenza. Noi del corso musicale, inoltre, siamo costretti a fare le lezioni individuali di strumento da casa anche se sarebbe possibile mantenere tutti i distanziamenti». E Gioia, che frequenta a Biadene di Montebelluna, aggiunge: «Il primo giorno è andato bene perché tutti hanno rispettato le regole che ci eravamo dati. Abbiamo fatto tre ore da 45 minuti con 15 di pausa che ho apprezzato. L'anno scorso non era così». Beatrice, di Volpago, commenta: «È stata una giornata strana. Nonostante tutto mi è mancato andare a scuola con le mie amiche, chiacchierare con i miei compagni e divertirci durante la ricreazione» (l.bon)

