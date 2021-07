Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sarà Wally Grada a prendere ora il posto lasciato vacante in consiglio dalla scomparsa di Vittorio Zanini. 66 anni, residente a Carbonera, è docente e figura di coordinamento alle scuole Appiani Turazza. Entrata nella compagine della lista Zaia Gentilini, è la prima tra i non eletti. Il suo, sarà un incarico accolto con mestizia. Come addolorato è il tributo a Zanini di Giancarlo Gentilini e Bepi Basso, che a nome dell'intera squadra che...