IN CONSIGLIO COMUNALE

TREVISO Il Covid fa impennare le richieste di aiuto. Gli assistenti sociali hanno ricevuto il 30% in più di accessi per problemi economici e psicologici a causa della pandemia e del lockdown. Uno dei temi cruciali del consiglio comunale di ieri sera riguarda proprio l'attenzione alle fasce più bisognose, come puntualizzato dal consigliere del Pd Liana Manfio. L'assessore Gloria Tessarolo spiega che per le richieste d'aiuto il Comune ha attivato un numero verde con tre linee telefoniche dedicate. Oltre all'istituzione dello psicologo di quartiere che ha avuto un immediato riscontro. «Abbiamo spostato il 65% delle risorse sul tema e lo faremo ancora in previsione della nuova fase emergenziale», ribadisce. Disagio ed emergenza che hanno nello spaccio e in alcuni episodi di violenza avvenuti nel cuore della città altri temi di preoccupazione: «Vorrei sottoporre il tema di vicolo Trevisi e vicinanze - dice Franco Rosi (Treviso Civica) - sono stato contattato da alcuni cittadini che hanno filmato episodi di spaccio in quella zona. L'episodio della rissa finita a bottigliate venerdì 16 ottobre è quindi frutto di un movimento che, complice anche la nuova emergenza, potrebbe degenerare».

LE PROTESTE

Che i nuovi decreti possano stimolare una frustrazione sociale da monitorare è l'altro tema che viene coralmente posto all'attenzione. «Bene ha fatto il Prefetto a stigmatizzare i numeri della protesta. commenta la consigliera Tocchetto. «E ritengo che le parole insolitamente violente del consigliere Caner non rendano un buon servizio nella dinamica dei rapporti interni alla comunità in un momento così difficile», le fa eco il capogruppo PS Stefano Pelloni. Ma il sindaco placa gli animi: «Non ho volutamente preso la parola durante la manifestazione in piazza, ma capisco la protesta di tanti lavoratori e sono al loro fianco. Ci sono famiglie economicamente al palo, e noi dobbiamo tenerne conto». Un passaggio tecnico è stato quello della surroga del consigliere Caner, dimessosi dopo la riconferma come assessore al turismo in Regione. Entra quindi in consiglio comunale il primo dei non eletti nella medesima lista. Il presidente del consiglio Iannicelli chiede per Andrea Beraldo, un applauso virtuale. «Sono onorato di tornare in consiglio dopo tanti anni, spero di potervi incontrare ai Trecento presto, nel frattempo un saluto e una stretta di mano in streaming e buon lavoro a Federico Caner», è la dichiarazione del neo eletto.

SCINTILLE

Non poteva mancare un confronto sul patrocinio negato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo a causa della presenza del virologo Andrea Crisanti. «Avete patrocinato corsi di lingua tenuti da esponenti di parte politica, convegni controversi e negate ad un'istituzione di grande valore», accusa Domenico Losappio. Il sindaco ribadisce la propria posizione sottolineando. «Da Zaia nessuna richiesta neppure vaga, nulla». La parte centrale del Consiglio è occupata dalla variazione di bilancio di previsione 2020/2022 con applicazione di avanzo 2019 per i progetti che riguardano la biblioteca, le borse di studio per le scuole e per lo sport e che passa come da programma. Il punto 6 riguarda la costituzione di una città a misura di bambino, progetto messo a punto dall'assessore al sociale Tessarolo il cui primo atto è stato l'ospitata al convegno sui 30 anni della carta di Treviso: «Obiettivo importante e grande responsabilità», chiosano dall'opposizione. «Spero che questo progetto aiuti a raddrizzare le nuove generazioni che oggi ci mettono in difficoltà con episodi di degrado», auspica dalla maggioranza Nicola Torresan. Passa dunque anche il progetto Città amiche dei bambini e degli adolescenti in collaborazione con Unicef.

Elena Filini

