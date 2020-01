IN CLASSE

SILEA Scene strazianti davanti alla scuola elementare di via Tiepolo a Lanzago di Silea. Le mamme che attendono i loro figli a pochi metri da via Callalta, la strada che porta verso Fiera, non riescono a trattenere le lacrime pensando a Emma. Quando escono, i bambini vengono abbracciati come in poche altre occasioni. I compagni di classe della piccola che frequentava la 5A raccontano di aver scritto dei pensieri su dei fogli riempiendo un cesto sistemato dalle maestre sul suo banco vuoto: «Ti vogliamo bene si legge sarai per sempre con noi: non ti dimenticheremo mai». E le lacrime si fanno ancora più grosse.

IL DOLORE

Quello di ieri è stato il giorno del dolore per la scuola Tiepolo dell'istituto comprensivo di Silea, guidato dalla preside Maria Pia Davanzo. Martedì pomeriggio tra i genitori si era diffusa la voce che Emma fosse stata uccisa da una forma di meningite. Poi la notizia è stata corretta. Si è trattato di una rarissima complicanza cerebrale legata al virus della normale influenza. Non c'è alcun rischio di contagio. Le famiglie degli alunni sono state informate. E hanno dimostrato di aver compreso a fondo il dramma della piccola, senza scatenare alcuna reazione dettata dal panico. C'è solo un tremendo dolore e il desiderio di rispettare al massimo quello vissuto dalla famiglia Vitulli. «I bambini della 5A sono venuti a scuola come sempre. Ma non era pensabile continuare con le normali lezioni. Hanno scritto dei messaggi, dei pensieri, rivolti a Emma, che sono stati messi all'interno di un cesto posto sul suo banco vuoto racconta una maestra cercando di trattenere la commozione è successa una cosa impensabile. Adesso ci vengono in mente tutti i ricordi legati a Emma. Non uno in particolare. Pensiamo a tutto ciò che ha rappresentato la sua presenza. E siamo più che mai vicini ai genitori in questo terribile momento». Ieri i genitori degli alunni erano senza parole davanti alla scuola. «E' una tragedia immane si limitano a dire una cosa improvvisa, inaspettata, impensabile. Siamo tutti con la famiglia di Emma». L'istituto prova a guardare avanti. Si stanno organizzando delle attività per sostenere gli alunni e le famiglie anche dal punto di vista psicologico. «C'è un lutto tremendo che deve essere elaborato continua l'insegnante lo faremo attraverso un percorso specifico che abbiamo già iniziato a delineare».

IL SINDACO

Accanto all'istituto comprensivo ci sarà anche il Comune. Il sindaco Rossella Cendron ha subito espresso la massima vicinanza alla famiglia di Emma, al papà Marco e alla mamma Piera, così come ai suoi fratelli, Matteo, che è in prima media, e Alex, che ha 21 anni. Il primo cittadino li conosce da tempo. «Non ci sono parole per poter definire ciò che stanno vivendo i genitori spiega Cendron adesso cercheremo di supportare la famiglia in ogni modo. Tutta l'amministrazione si stringe a loro in un grande abbraccio di solidarietà». «E saremo vicini anche agli altri bambini della scuola continua la reazione migliore è lavorare per fare in modo che il lutto possa essere elaborato». Ieri il sindaco si è confrontato con la preside e con Anna Pupo, dottoressa del dipartimento di Prevenzione dell'Usl della Marca. «Ci è stato ripetuto che non c'è nessun rischio di epidemia e contagio sottolinea non avrebbero senso allarmismi in relazione alle influenze che si possono prendere in questo periodo».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA