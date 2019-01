In città l'ansia dei clienti: «Sarebbe un duro colpo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMPORIOTREVISO Le vetrine, i saldi, gli interni eleganti. Una cliente accarezza il cappotto in cachemire, due sono sedute sui divanetti e guardano maglioni e pantaloni. Sembra un giorno come gli altri, ma non è così. L'annuncio di Stefanel di voler mettere in cassa integrazione 244 persone, quasi la totalità del suoi dipendenti, in attesa di elaborare la proposta di concordato che potrebbe salvare lo storico marchio di abbigliamento, si è abbattuta come un macigno sui lavoratori. E all'interno del lussuoso store di via XX settembre i...