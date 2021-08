Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLITREVISO Gli occhi elettronici sono pronti ad accendersi lungo le strade di Treviso per dissuadere gli automobilisti dal piede troppo pesante sull'acceleratore. È stata completata nelle scorse ore l'installazione dei nuovi True Velo Box, gli armadi blindati all'interno dei quali verrà alloggiato il telelaser per accertare la velocità dei veicoli in transito. Dieci le postazioni collocate, in altrettanti punti a rischio della...