(d.fon.) Aveva preso la bicicletta, caricato due borsoni e in barba ai decreti sul divieto di spostarsi dalla residenza principale era partito da Vedelago per raggiungerla Canale e la valle di Gares, nel bellunese, dove avrebbe dovuto recarsi a pregare dopo aver avuto un'apparizione mistica dove il Signore gli aveva ordinato di raggiungere la valle dolomitica. Dopo due giorni di viaggio era quasi riuscito a raggiungere la meta se non fosse stato per un abitante della frazione di Gares che ha incrociato il ciclista solitario e ha allertato il sindaco Flavio Colcergnan. Il primo cittadino ha così chiamato i carabinieri che hanno intercettato il ciclista a pochi chilometri dalla meta. Le motivazioni che l'uomo ha sollevato circa la sua presenza in valle non sono ovviamente contemplate tra le eccezioni inserite nel decreto legge. È quindi scattata la multa di 400 euro. Ora gli inquirenti stanno ricostruendo, per quanto possibile, il tragitto che ha fatto l'uomo, che è riuscito a salire senza problemi e in bicicletta per oltre cento chilometri. Un percorso dove si pensa abbia utilizzato strade secondarie non presidiate dalle forze dell'ordine. Si cerca anche di capire dove abbia passato la notte per sapere se abbia avuto contatti con altre persone. Il vedelaghese sarebbe un frequentatore di Canale: avrebbe visitato il paese più di una volta nel passato. Lo stesso avrebbe dichiarato ai carabinieri di essere un habituè di quei luoghi. È molto probabile che sia lo stesso che è stato visto più volte in località Cavallera, dove è stata posta la Via Crucis di Papa Luciani, fare rituali strani con in mano un crocefisso. Un caso che sottolinea come in piccole comunità sia molto alta la vigilanza per segnalare alle autorità preposte ogni spostamento e comportamento anomalo, soprattutto se riguarda persone non del posto. Un episodio che ha fatto alzare ancora di più la guardia in prossimità delle festività pasquali dove si teme che ci sia un esodo dei proprietari delle seconde case.

