CORDIGNANO

Attività estive per bambini e ragazzi nella biblioteca comunale Francesconi. Il Comune ha attivato laboratori di fumetto, teatro e ricamo, letture animate all'aria aperta e corsi di yoga. «Abbiamo voluto creare delle possibilità di svago e di socializzazione, ma anche di apprendimento non tradizionale, per bambini e ragazzi in questa particolare estate afferma l'assessore alla cultura Giada Della Libera Dopo l'isolamento durato mesi a causa dell'emergenza sanitaria, i giovani hanno bisogno di ritrovarsi e di divertirsi anche imparando. Non tutti hanno la possibilità di partecipare ai centri estivi a causa dei costi e dei numeri limitati di posti, così si sono programmate varie attività da distribuire durante la settimana». Il giovedì c'è, ad esempio, dalle 9.30 alle 10.15 Yogalibrando per bambini dai 4 ai 6 anni, i mercoledì di luglio dalle 17.15 alle 18.15 nell'area verde della casa degli alpini l'appuntamento è con le letture animate, il giovedì c'è il corso di fumetto (per dettagli e iscrizioni, che sono obbligatorie, rivolgersi alla biblioteca). «La biblioteca, nonostante le restrizioni e le numerose difficoltà del momento, si sta dando molto da fare per continuare a diffondere la lettura e la cultura tra i cittadini» rileva l'assessore. Tra le altre cose, proprio nei giorni scorsi Cordignano ha ricevuto il titolo di Città che legge 2020-21. (c.b.)

