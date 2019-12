In beneficenza i vestiti confiscati dalle Fiamme Gialle

L'INIZIATIVA

TREVISO I vestiti confiscati donati in beneficenza. La Guardia di Finanza di Treviso ha consegnato alla Casa di Accoglienza Mater Dei di Vittorio Veneto e al Banco Solidale di Treviso un numero consistente di capi di abbigliamento, in particolare giubbotti, pantaloni e camicie, sequestrati dai finanzieri della compagnia di Conegliano per violazione delle leggi che tutelano i marchi, i brevetti e la sicurezza dei prodotti. Il materiale era destinato alla distruzione, ma le Fiamme Gialle hanno preferito richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione per devolverlo ad associazioni che si occupano dell'assistenza a persone in difficoltà, dopo avere opportunamente rimosso qualsiasi riferimento ai marchi contraffatti. Gli articoli, pronti per l'utilizzo, sono stati così donati alle due associazioni trevigiane, per essere messi a disposizione di persone indigenti e bisognose.

IL PLAUSO

«Hanno dimostrato ai disattenti che il rispetto della legge non è estraneo alla solidarietà, coniugando la loro fermezza di tutori dell'ordine con il lavoro di coloro sono impegnati ogni giorno per assicurare un sostegno a chi non arriva a fine mese - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia -. Per questo, esprimo il mio plauso ai militari della Guardia di Finanza di Treviso. Grazie a loro, qualcuno potrà avere un Natale più caldo». Il Governatore ha così voluto ringraziare ufficialmente le Fiamme Gialle trevigiane che hanno scelto di non distruggere i capi di abbigliamento frutto di un sequestro per contraffazione, portato a termine dalla compagnia di Conegliano, e hanno ottenuto l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di consegnarli a due organizzazioni impegnate con i poveri.

SOLIDARIETA'

«Il Veneto è terra di solidarietà da sempre - ha aggiunto il presidente Zaia - e questo episodio ci conferma come anche in organi impegnati ogni giorno in compiti ardui come i corpi di polizia e la Magistratura ci sia tanta sensibilità. Sappiamo anche che molti appartenenti alle dorze dell'ordine dedicano il loro tempo libero in importanti attività di volontariato: meritano un ringraziamento da parte di tutti anche per questo oltre che per l'impegno di ogni giorno nel loro servizio istituzionale».

