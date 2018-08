In auto contro il palo due ventenni in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NELLA NOTTETREVISO Ha perso il controllo del volante e, a poche centinaia di metri da casa, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. Poteva avere di sicuro gravi conseguenze l'incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica lungo via San Giuseppe. Ad uscire di strada per cause in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine è stata una Fiat Panda su cui viaggiavano due ragazzi di 22 e 21 anni. Lo schianto si è verificato attorno all'1.50. Il botto provocato dall'urto contro il lampione ha destato di soprassalto...