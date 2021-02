IN AULA

TREVISO «Noi abbiamo finito la terza media e iniziato le superiori così. Forse avere in dotazione le mascherine Ffp2 aiuterebbe tutti ad essere protetti e tranquilli». Felici ma a debita distanza. Un po' spossati dall'alzataccia ma con la voglia di tornare ad una sorta di normalità. La campanella torna a squillare per gli adolescenti trevigiani. Con una sostanziale differenza rispetto a settembre. Nessuno osa spostare la mascherina sotto il naso, nessuno si abbraccia e l'attesa si svolge in piccoli gruppi distanziati. Ormai la distanza è stata assimilata. Ieri mattina è andata in onda la ripartenza delle scuole. E davanti al Duca degli Abruzzi l'emozione si mescola alla preoccupazione.

LA RICHIESTA

«E' bello rompere la routine della didattica a distanza, vestirsi e prepararsi, sentire l'aria fresca in volto. Ma non è una cosa che facciamo a cuor leggero -spiega- Per questo siamo relativamente felici, sappiamo che dobbiamo stare attenti. Ma dopo 3 mesi faremmo di tutto per stare qui» commenta Elia, iscritto alla 1 superiore. «No alla chirurgica, la mascherina dovrebbe essere per tutti la Ffp2» ribadisce Pietro. «Abbiamo chiuso e iniziato un percorso un po' male» conclude infine Laura. I professori arrivano alla spicciolata. «Il mio timore più grande? Che ci facciano lavorare un paio di settimane e poi chiudano di nuovo le scuole. Questo per i ragazzi sarebbe deleterio» sottolinea una professoressa di italiano e latino del Duca degli Abruzzi. I bar si popolano di studenti con cartelle e onnipresenti mascherine. Poi tutti in fila per l'entrata. Rigorosamente senza genitori. «La temperatura l'abbiamo misurata prima di uscire da casa» spiegano tre studentesse. Poi tutti passano attraverso il termoscanner.

DI NUOVO IN PRESENZA

Si parte. Qualche centinaio di metri più avanti, al Besta, Melissa Buratto, Ivan Cappellazzo e Sara Baseggio stanno bevendo il caffè prima di varcare il cortile. «Dopo mesi in casa abbiamo imparato ad amare le lezioni in classe - sorridono - Un po' di paura c'è ma si riparte con gioia. Soprattutto perchè ritroveremo i compagni e i prof. Unico rimpianto? Non poter dormire un po' di più». Due professori, uno di italiano e una di sostegno, arrivano velocemente: «Ma quale paura? Finalmente si torna in classe, non c'è nessun timore». Fuori dal Besta c'è anche il coordinamento di studenti medi con cartelli, bandiere e megafoni. «Ci sentiamo invasi da un grande entusiasmo e nello stesso tempo da numerosi dubbi a cui nessuno ha dato ancora risposta. Oggi però vediamo una luce in fondo al tunnel della Dad, ma non per questo ci dimenticheremo cos'è stato questo periodo per molti di noi: demotivazione, attacchi d'ansia e Google meet». Al Pio X il flusso è fluido: i ragazzi passano i tornelli, poi attraverso il termoscanner ed entrano. Ingressi scaglionati per tutti, per evitare assembramenti. Ma, fuori da scuola i bar riprendono vita: genitori si attardano dopo aver visto i figli varcare la soglia scolastica. Fuori dal liceo Canova c'è una pattuglia dei vigili urbani. «Abbiamo fatto un giro di controllo per assicurarci che tutto si svolgesse nel modo corretto -conferma un'agente- ma in verità io mi sono fermata anche perchè volevo salutare il mio ex prof del liceo!». Una mattinata tranquilla controllata, in cui regole e necessità sono stati finalmente digeriti. «Ho visto tutti con le mascherine e con un atteggiamento responsabile -ha concluso il sindaco Mario Conte- bravi ragazzi, forza e continuate così».

Elena Filini

