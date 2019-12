In arrivo otto camici bianchi a gettone per le emergenze

GLI ORGANICI

TREVISO Nel pronto soccorso dell'ospedale di Treviso mancano sette medici. Oltre al nodo della carenza di specialisti, oggi devono essere coperti anche i posti lasciati temporaneamente liberi da quattro dottoresse in maternità. Ma ora stanno per arrivare otto camici bianchi a gettone. La soluzione individuata dall'Usl della Marca per scongiurare il rischio di un blocco del sistema, inimmaginabile per un pronto soccorso come quello del Ca' Foncello che viaggia verso i 110mila accessi all'anno, passa proprio per il conferimento di incarichi annuali a medici che operano in libera professione. Dopo gli avvisi per contratti a tempo determinato, andati praticamente tutti deserti, ci si è mossi sul mercato privato. Precisamente sono stati assegnati otto incarichi libero professionali ad altrettanti medici pronti a dare una mano nelle aree dell'emergenza-urgenza. Sono Luca Barea, Angela Cigoreanu, Sara Marazza, Marco Marcanzin, Francesco Palese, Mauro Pizzutto, Paola Ravarotto e Monica Scarpa. L'operazione di integrazione degli organici costerà all'azienda sanitaria provinciale quasi 104mila euro. Il contratto è annuale. Ma con il vincolo che potrà interrompersi non appena rientreranno in servizio specialisti dipendenti dell'Usl. Gli otto medici in questione lavoreranno come liberi professionisti nelle aree delle emergenze e delle urgenze degli ospedali della Marca. Non solo al Ca' Foncello: verranno distribuiti dove ci sarà più bisogno. Il lavoro non manca. Il 17 dicembre Enrico Bernardi, direttore facente funzioni del pronto soccorso di Treviso, ha chiesto cinque medici a gettone «per garantire la continuità del servizio e la copertura dei turni». Discorso simile per il pronto soccorso di Conegliano, diretto dallo stesso Bernardi, qui come titolare, dove sono stati richiesti tre medici a gettone. Il pronto soccorso della città del Cima conta circa 55mila accessi all'anno. E l'iter non è ancora concluso. Anche dall'ospedale di Oderzo hanno chiesto specialisti aggiuntivi. Il 16 dicembre Fabio Causin, direttore del pronto soccorso opitergino, ha comunicato ai vertici dell'Usl che «lo stato attuale dei medici in organico non permette la garanzia del servizio di emergenza-urgenza», chiedendo a sua volta l'attivazione di contratti in libera professione per tappare i buchi. Entro la fine di gennaio, inoltre, dovrebbero arrivare anche dieci medici laureati e abilitati, anche se non ancora specializzati, individuati dalla Regione per essere inseriti nei pronto soccorso della Marca, dopo un periodo di formazione specifica. (mf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA