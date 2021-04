Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAVITTORIO VENETO L'aliquota Imu dimezzata ai proprietari di immobili commerciali che ridurranno il canone d'affitto ai loro inquilini, negozianti e pubblici esercenti. Vittorio Veneto è il primo comune della provincia di Treviso, nonché tra i primi in Italia, a varare un piano che facendo leva sull'Imu e sugli affitti cerca in qualche modo di venire incontro ai titolari di bar, ristoranti e negozi. Categorie fra quelle che in...