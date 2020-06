LA SCADENZA

TREVISO Per tanti restano un paio di giorni per mettersi in regola, altri potranno beneficiare di ulteriore tempo. Martedì scade infatti il termine per versare la prima rata dell'Imu: non sono molti i Comuni trevigiani ad aver deciso di rinviare l'adempimento dell'obbligo. Meno di un terzo, almeno stando alle indicazioni pubblicate sui canali web ufficiali delle amministrazioni. C'è chi ha deciso direttamente di posticipare la data per l'acconto. Altri hanno stabilito comunque di non applicare sanzioni e interessi ai contribuenti che non effettueranno il pagamento nei limiti previsti dalla legge nazionale, dando così la possibilità di una sorta di proroga di fatto. L'obiettivo, naturalmente, è cercare di concedere un po' di respiro a famiglie e imprese appena uscite dal lunga serrata e spesso alle prese con le conseguenze economiche dell'emergenza Covid. Non a caso, diverse amministrazioni chiedono di (auto)certificare la mancanza di incassi, la messa in cassa integrazione o altre difficoltà economiche legate alla pandemia (attestazioni che, tra l'altro, devono essere inviate a loro volta entro una scadenza per poter accedere al beneficio, perciò attenzione).

LE SCELTE

Sindaci e giunte che non hanno optato per queste soluzioni, non l'hanno fatto certo per disinteresse verso i propri cittadini, ma sovente per le difficoltà di districarsi tra disposizioni normative arrivate, anche in questo ambito, solo nelle ultime settimane. O magari anche alla luce di altre considerazioni: ad esempio, del fatto che per gli immobili produttivi e industriali ma anche, tra gli altri, per alberghi, cinema, teatri, impianti sportivi, il 16 giugno i proprietari dovranno comunque corrispondere la quota (pari al 7,6 per mille) spettante allo Stato, e separare i due versamenti avrebbe rischiato di generare ulteriore confusione, come spiegano a Paese. Visto il periodo, tuttavia, pur in assenza di una delibera formale agli Uffici Tributi dei vari municipi è giunta la raccomandazione a trattare con tutta l'elasticità possibile eventuali ritardi. L'amministrazione del capoluogo Treviso, dunque, porterà in breve in giunta il provvedimento per neutralizzare mora e interessi per all'autunno. Quella opitergina ha già adottato lo slittamento a fine settembre. Stessa data a cui ha rimandato i propri contribuenti anche Valdobbiadene.

I TERMINI

Tra gli altri grandi Comuni della Marca, Conegliano, Castelfranco, Montebelluna (che però non prevederà sanzioni), Mogliano, Motta di Livenza o Villorba hanno scelto di rispettare il termine prestabilito. Vittorio Veneto riunirà il proprio consiglio comunale domani per deliberare sulla tassa. Anche a Crocetta del Montello, l'assemblea comunale nell'ultima seduta ha approvato la delibera per spostare al 16 settembre il pagamento della prima rata, senza alcuna penalizzazione per andare incontro ai cittadini in un momento così difficile conferma il sindaco Marinella Tormena. Tarzo, invece, per citare un piccolo centro, ha scelto di non punire il tardivo pagamento, ma solo alla precisa condizione che il mancato adempimento sia dovuto a cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo da marzo al 16 giugno. E purché poi si saldi tutto il dovuto il 16 dicembre, quando è in programma la seconda rata. Ciò non toglie, beniteso, che, in tutti i vari casi, chi è in grado non possa presentarsi allo sportello già subito. Da quest'anno la Nuova Imu, costituisce l'unica imposta sugli immobili: la Tasi, infatti, è stata abolita e, per così dire, assorbita nel tributo gemello. Il valore è dato dalla somma delle due tasse precedenti. Pressoché tutti i Comuni trevigiani, infatti, non hanno modificato le precedenti aliquote. E sulla scelta di non attuare almeno una proroga generale, a livello nazionale, restano critici i piccoli proprietari immobiliari: «Per gli immobili affittati in questo periodo di crisi accade che gli inquilini soprattutto nel settore commerciale non versino i canoni di locazione - nota Marcello Furlan, presidente provinciale di Confedilizia - Nell'ipotesi che questa situazione permanesse per un anno intero il proprietario sarebbe comunque tenuto a pagare Imu e Irpef e le relative addizionali sui canoni non riscossi. Per non parlare delle rate del mutuo, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie che comunque continuerebbero a correre».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA