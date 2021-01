IL QUADRO

TREVISO Tentare ogni sforzo, anche soluzioni più drastiche, per invertire la diffusione del virus, piuttosto che dover proseguire troppo a lungo con misure di compromesso, eppure comunque gravose. Ma, al tempo stesso, sostenere le imprese e, soprattutto, gettare le basi per la futura ripartenza post pandemia. E' il monito che arriva dal mondo produttivo trevigiano, tutto dalla parte di baristi ed esercenti, mentre a livello nazionale si discute sui provvedimenti da adottare dopo l'Epifania, quando scadrà il decreto di Natale. «A questo punto meglio una zona rossa per quindici giorni, ma che porti un beneficio sulla curva dei contagi» sottolinea il presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza.

SERVONO CERTEZZE

«Il mondo dell'impresa chiede innanzitutto certezze ribadisce Pozza - In questi giorni si parla di zone gialle, arancioni, rosse, da ultimo addirittura di zone bianche. I consulenti tecnici diano indicazioni chiare e il governo adotti un provvedimento definitivo: non si può proseguire in un'agonia in cui le normativa cambiano di continuo. Ormai va imboccata una strada decisa, ovviamente salvaguardando le realtà più colpite, a cominciare da quelle del turismo e dell'accoglienza. E nel frattempo si lavori h-24 alla campagna di vaccinazione». Il numero uno dell'ente camerale non nasconde la preoccupazione per i prossimi mesi: «Anche perché si avvicinano scadenze fiscali e la Bce non ha fatto aperture sugli obblighi per sforamenti anche minimi nei fidi. Certo ci sono comparti in salute, ma si rischia davvero il default di moltissime micro e piccole imprese, per la quali la gestione sta diventando insostenibile, con tutte le conseguenze sugli investimenti e l'occupazione».

«BASTA MEZZE MISURE»

I vertici della Fipe, la federazione dei pubblici esercizi, di fronte alle ipotesi su ulteriori restrizioni, hanno ribadito come la zona rossa preveda almeno degli indennizzi, a differenza delle altre colorazioni. Federico Capraro, presidente provinciale di Confcommercio, condivide il ragionamento alla luce dei dati attuali: «Lo dico non solo per ristori, che sappiamo bene essere comunque inadeguati, ma anche nella logica di uscire il più velocemente possibile da questa situazione. Siamo stati i primi ad aver sostenuto la necessità di trovare modi per convivere con l'epidemia, ma oggi la convivenza ci vede soccombere, perciò qualsiasi tentativo va fatto». Su un punto, però, Capraro insiste: «Questo tempo va impiegato per progettare la ripartenza. Dal punto di vista economico servono poche linee guida, chiare, ben definite, a lungo raggio e grandi progettualità su cui investire le risorse, non questa miriade di contributi a pioggia del tutto inefficaci. I rubinetti, i monopattini o i banchi a rotelle, sia detto con il massimo rispetto, non sono aiuti alle imprese».

TUTTI I SETTORI

Anche il settore dell'artigianato, benché coinvolto in misura minore, attende le indicazioni governative. «Il punto fondamentale rimarca Vendemiano Sartor, leader di Confartigianato Marca Trevigiana - è superare il sistema delle zone e dei codici Ateco per i ristori. E' necessario basarsi su un criterio oggettivo e puntuale come il calo effettivo di fatturato rispetto all'anno precedente. Altrimenti si rischia di dare soldi anche a chi non ne avrebbe bisogno e, al contrario, darne troppo pochi a chi effettivamente è in difficoltà». E anche Sartor guarda al futuro: «Con il vaccino speriamo tutti che l'emergenza si alleggerisca progressivamente, allora bisogna iniziare a porre in essere un confronto su cosa fare per tornare alla normalità e favorire la ripresa».

Mattia Zanardo

