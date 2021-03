IL BILANCIO

TREVISO «La percentuale di imprese a rischio di non riuscire più a riaprire sale di giorno in giorno». Federico Capraro non nasconde l'amarezza: ad oggi, secondo le stime dell'associazione del terziario, anche quando l'emergenza sanitaria sarà passata, potrebbero non farcela a rialzare la saracinesca quasi quattro attività su dieci nei comparti più colpiti, come il turismo, la ristorazione, il commercio non alimentare, una fetta di servizi alla persona. E da lunedì il ritorno in zona rossa, con bar, negozi ed esercizi non essenziali costretti allo stop, non può che aumentare le difficoltà. I dati della Camera di commercio di Treviso e Belluno finora mostrano come blocco dei licenziamenti, cassa integrazione Covid e altri provvedimenti straordinari abbiano finora congelato l'impennata di chiusure. Molte misure dovrebbero essere ulteriormente rinnovate. L'orizzonte per una piena ripartenza, però, continua a spostarsi sempre più avanti: «Ormai siamo al prossimo autunno conferma anche Mario Pozza, presidente dell'ente camerale -. E certamente le piccole imprese, meno strutturate, con minor disponibilità finanziaria, hanno minor capacità di resistere a questa prolungata ibernazione».

LA RICHIESTA

Ecco perché, di fronte alla nuova stretta, le categoria economiche trevigiane chiedono interventi decisi e mirati a sostegno delle imprese. «Prendiamo atto che la zona rossa è un passaggio tanto indispensabile, quanto doloroso e drammatico rimarca Capraro -. Così come prendiamo atto che non durerà solo due settimane, perché arriveremo a Pasqua e Pasquetta, quando sono già previste le stesse limitazioni. Inutile dire che ci auguriamo che sia l'ultimo sacrificio: ma questo, purtroppo, l'avevamo già detto anche nella seconda ondata. Certamente è necessario che il piano vaccinale decolli immediatamente e che il piano di interventi sia in modalità e in misura completamente diverse da quanto visto finora e anche da quanto trapelato negli ultimi giorni. C'è bisogno di ben altro». Ovvero, secondo il numero uno della Confcommercio locale, di normative ad ampio raggio e a lungo termine: «Servono misure straordinarie, per almeno cinque anni, sul costo del lavoro, sul fisco, sulla burocrazia, sugli incentivi alle imprese. Quei settori, pur liberati dalla pandemia, non potranno semplicemente ripartire da soli, con le norme di prima, che già erano molto pesanti nelle condizioni normali. Devono essere rifondati». Pure per Mario Pozza l'incremento esponenziale dei contagi nelle ultime settimane ha reso purtroppo inevitabile inasprire le restrizioni. «Non ci resta altro che prenderne atto e sperare che siano sufficienti questi giorni di zona rossa e che arrivino quanto prima i vaccini. E certamente servono aiuti mirati di sostegno. Da mesi andiamo avanti a chiudere, riaprire, richiudere. Forse era più utile prendere questa decisione a settembre. Ora ripiombare ad un anno di distanza nelle medesime condizioni provoca anche un contraccolpo letale sul morale degli imprenditori» ribadisce Pozza. Che per questo rilancia l'appello a consumatori avanzato già nei mesi scorsi: «In questo momento vale doppiamente: andiamo a comprare nei negozi di vicinato, consumiamo i prodotti italiani, aiutiamo le nostre botteghe a resistere: garantiscono occupazione, ricchezza, vie illuminate».

L'OBIETTIVO

La speranza, sottolineata anche dal massimo rappresentante della Cciaa, sta nel velocizzare la campagna di vaccinazione, che però deve fare i conti con l'insufficienza delle forniture: «E' anche questa una conseguenza della mancanza di una politica industriale che nei decenni ha portato allo smantellamento del nostro sistema produttivo: abbiamo perso l'industria farmaceutica, quella chimica, automobilistica, la siderurgia dell'acciaio, di cui eravamo il secondo produttore in Europa, persino molta grande distribuzione è in mano straniera. Nel frattempo da anni mettiamo miliardi su miliardi in Alitalia, con i risultati visibili da tutti, oppure nel cash back». Certo, ci sono settori che stanno risentendo molto meno della crisi. Ad esempio, l'edilizia: «Ma anche qui il governo deve intervenire nota Pozza - penso ad esempio a superbonus e incentivi: servono pochi provvedimenti, semplificati e prolungati nel tempo». Tra chi invece sta subendo in pieno le conseguenze dei divieti anti-contagio, monta la protesta, come avvenuto anche nei giorni scorsi: «C'è grande esasperazione conclude Capraro -, che viene manifestata in maniera forse colorita, ma sicuramente molto civile. E così rimarrà. Ma questa esasperazione si può controllare e far calare con i fatti: le parole non bastano più».

Mattia Zanardo

