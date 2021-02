Quattro professionisti per un gruppo di lavoro nato per sostnere gli imprenitori con attività di coaching, supposrto psicologico e psicofisico. È la novità proposta da Confapi di Treviso e Venezia, diretta conseguenza di un altro gruppo di lavoro, il SelfHelp, costituito durante la prima ondata dell'emergenza sanitaria. La nuova proposta si chiama Sos, ovvero strategie obiettivi e soluzioni: lo scopo dell'equipe professionale è quello di incrementare l'efficienza dell'imprenditore, dell'azienda e dei team, per individuare soluzioni personalizzate nell'amare il proprio lavoro, per gestire le attività quotidiane in modo funzionale e per comunicare in modo efficace all'interno e all'esterno dell'azienda. Il gruppo è composto da Josè Alberto Casonato (life coach, fisioterapista e osteopata), Domasa Padovan (psicologa e psicoterapeuta), Eleonora Pizzutti (business & job coach, assessor e trainer in intelligenza emotiva) e Monica Ruocco (coach business career corporate), che è anche coordinatrice del gruppo di lavoro Sos. «Per qualsiasi informazione o chiarimento - afferma Ruocco - consigliamo di fissare un primo incontro, che è completamente gratuito, dove sarà valutata l'esigenza personale specifica e si concorderanno insieme eventuali possibili soluzioni utili alla persona per superare momenti difficoltà e programmare strategie future sostenibili e concretamente realizzabili».

