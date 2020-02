MOGLIANO

«La città è illuminata in modo diverso, non c'è una minore illuminazione». Risponde così il sindaco Davide Bortolato alle polemiche esplose sui social dal cambio di lampadine dell'illuminazione pubblica. La città è ora illuminata in maniera alternativa, a led, per ridurre il consumo d'energia e l'inquinamento atmosferico come vuole la normativa del 2017, ma ad alcuni residenti non piace. La sensazione è di avere un'illuminazione ridotta che possa agevolare il lavoro di ladri e rapinatori.

«C'è stato anche chi, una decina di giorni fa, si è lamentato per la troppa illuminazione - commenta il Bortolato - In realtà questo nuovo tipo d'illuminazione, percepita di minore intensità da alcuni, ha certamente una miglior qualità. La luce emessa dalle lampade tradizionali è gialla e i colori non sono riprodotti fedelmente quindi è necessaria più luce per garantire una visione sicura. Le lampade a Led invece, emettono luce bianca fredda, che permette di raggiungere un'illuminazione sicura soprattutto per la guida su strada. Inoltre riduce del 50% i consumi oltre ad essere in linea con la normativa vigente». In effetti i led producono la sintesi di tre colori, da cui la sigla RGB, red, green, blue (rosso, verde, blu) che consente di ottenere una miglior qualità d'illuminazione, generando qualsiasi colore attraverso il dosaggio delle tre fonti primarie.

«Abbiamo evitato a Mogliano, con questa sostituzione, il 50% del consumo di energia elettrica e 109.438 Kg di CO2 per anno» assicura l'azienda Ranzato che si è aggiudicata il bando europeo per il Project Financing partito nel marzo l 2019 e che si concluderà a giorni. Inoltre, spiegano dalla ditta: «Ogni strada ha una classificazione basata sull'intensità di traffico e sulla posizione stradale. A questa classifica corrisponde un determinato livello illuminotecnico da attuare, dunque può succedere che una strada residenziale possa essere illuminata in maniera diversa da un incrocio». Certo la preoccupazione per l'intensificarsi dei furti non si placa. «L'illuminazione pubblica non può essere legata alla prevenzione di furti e rapine - dice Bortoloato - . Per questo ci saranno le telecamere che saranno installate entro la fine della primavera. Inoltre, dal preventivo di spesa, pare si riesca a risparmiare qualcosa che investiremo in altre 2 telecamere».

