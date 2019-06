Il volantino contro lo spin doctor del Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Insulti, minacce di morte, e il suo volto in un mirino. Esattamente un anno fa, pochi giorni prima delle elezioni comunali, Andrea Altinier, spin doctor della campagna elettorale di Giovanni Manildo, in passato addetto stampa, per circa 10 anni, di Luca Zaia, ricevette un volantino minatorio sul quale, finora, è stato mantenuto il massimo riserbo. La missiva venne inoltrata alla sede del Partito Democratico da un mitomane che si spacciava per un sostenitore del Carroccio. Al professionista, esperto in comunicazione politica, vennero mosse...