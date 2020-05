(g.mon.) Essere lontani e a digiuno delle attività didattiche dal vivo non ha fermato la redazione del giornalino scolastico. Succede a Maser, dove i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno lavorato da remoto consentendo il confezionamento di un'edizione straordinaria interamente dedicata alla pandemia da coronavirus. Un'esperienza didattica che ha permesso di consolidare competenze disciplinari e trasversali, e di sperimentare la collaborazione per un progetto comune ed esercitare autonomia e responsabilità. «Nel numero appena pubblicato sono ospitati articoli di cronaca, costume e approfondimento scientifico spiega il dirigente Massimo D'Ambroso, con il quale è stata anche realizzata un'intervista sui temi della gestione della scuola in questa emergenza - interessante è la rubrica della posta Lettere dalla quarantena, in cui sono raccolte molte delle lettere che gli studenti hanno inviato alla redazione». Un racconto delle loro giornate e delle riflessioni su questo periodo complesso. Un vero e proprio repertorio di storie, in cui è narrata la nuova quotidianità dei ragazzi, fatta di scuola a distanza, di incontri rinnovati in famiglia, di modi nuovi con cui comunicare con amici e parenti, di difficoltà e problemi da affrontare. Il tutto mentre l'istituto comprensivo di Cornuda, di cui la scuola di Maser fa parte, ha attivato la didattica a distanza utilizzando il registro elettronico e la piattaforma G Suite.

