L'EPIDEMIA

CASALE/PREGANZIOL Due parroci positivi al Covid e in isolamento. Don Daniele Michieli, parroco di Casale sul Sile e Bonisiolo, e don Gabriele Bittante, parroco di Preganziol e Sambughè. Don Daniele è risultato positivo al tampone al quale si è sottoposto ieri mattina al manifestarsi già da domenica di alcuni sintomi come febbre e tosse. Positivo al tampone anche don Gabriele, che invece ha saputo l'esito sabato. Entrambi i parroci sono in quarantena ciascuno nella propria canonica. Don Daniele a Casale e don Gabriele a Sambughè.

LE QUARANTENE

In isolamento fiduciario per una decina di giorni invece tre sacerdoti che vivono in canonica a Casale insieme a don Daniele, don Fabio Bergamin parroco di Conscio il sacerdote residente don Bouunahib Pascal, studente al Marcianum originario del Burkina Faso, e don Riccardo De Biasi, vicario parrocchiale. Sottoposti a loro volta al tampone, sono risultati fortunatamente tutti e tre negativi. In isolamento fiduciario e a sua volta negativo al Covid anche don Paolo Barbisan, il responsabile dell'Ufficio beni culturali della diocesi, pure collaboratore in aiuto al parroco di Preganziol nelle celebrazioni festive. Subito annullate ieri tutte le messe per la commemorazione dei defunti nei cimiteri di Casale e Conscio. Mentre domenica a Preganziol appena saputa la notizia del parroco positivo al Covid si è recato a celebrare messa monsignor Mario Salviato, il vicario episcopale per il coordinamento della diocesi di Treviso.

LE CELEBRAZIONI

«Il punto numero uno è che in questa situazione di aumento dei contagi anche i preti si ammalano spiega monsignor Mario. La pandemia sta toccando anche la gestione delle celebrazioni. La diocesi è attiva per sopperire all'ennesima emergenza. Alcune liturgie e attività sono momentaneamente sospese. Fatta eccezione per le messe dei funerali. Si celebrano invece le messe festive. È un servizio che la chiesa deve garantire alla comunità. Nessuna parrocchia chiuderà per pandemia. Le parrocchie hanno risposto adeguandosi al rispetto di tutte le norme anti contagio in chiesa. Dall'uso delle mascherine, all'igienizzazione delle mani e al il divieto di assembramenti. E se dovesse succedere che il parroco non può celebrare nelle parrocchie, la diocesi provvederà a mandare dei sacerdoti che aiutano la comunità parrocchiale a procedere. Quanto alle condizioni di salute dei due parroci contagiati la diocesi fa sapere che hanno manifestato solo sintomi come febbre e tosse. Celebrazioni feriali intanto sospese in tutte e due le parrocchie. E per entrambe si pensa all'aiuto di religiosi in arrivo dal vicino collegio salesiano Astori per garantire il calendario delle messe: «Già la fase uno del lockdown di marzo ci ha insegnato ad affrontare l'emergenza Covid facendo esperienza di comunità ricorda don Salviato. Ci si aiuta e ci si tende una mano. Domani (oggi ndr) andrò a celebrare un funerale a Lughignano. Dobbiamo però dire grazie a tutti i volontari che durante le celebrazioni assicurano il rispetto delle regole anti contagio e dispensano uno stile complesso, ma necessario, di ospitalità. Perché in chiesa ci si deve sentire prima di tutto accolti».

ALTRI CASI

Appena di qualche giorno la notizia che pure il direttore del settimanale diocesano L'Azione, di Vittorio Veneto, don Alessio Magoga, è risultato positivo al Covid. Contagiato una settimana fa anche don Paolo Magoga, direttore del Centro di formazione professionale di Onè di Fonte. Ieri nella giornata della celebrazione di Ognissanti il suo messaggio pastorale è stato dispensato in versione social: «Dalla chiesetta che mi ha visto celebrare messa durante la prima quarantena e dovendo vivere adesso ritirato da tutti mi sono chiesto: qual è il mio posto? Questa situazione mi ha fatto venire un pensiero. Sono gli altri che ti fanno sentire al posto giusto. Soprattutto quando ti vogliono bene».

Alessandra Vendrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA