TREVISO Ca' Foncello sotto assedio. Il nuovo coronavirus è ormai entrato in un terzo dei reparti con degenze: undici settori su poco più di trenta hanno registrato il passaggio di almeno una persona risultata positiva al test, tra personale e pazienti. Oltre al maxi-focolaio esploso lo scorso 25 febbraio all'interno dell'unità di geriatria, che è appena stata sanificata e all'inizio della settimana verrà riaperta dopo tre settimane di chiusura totale, nell'elenco va messa anche l'area dell'ortopedia dedicata alle donne, dove alcuni anziani trovati positivi nella stessa geriatria sono stati messi in appoggio per alcuni giorni, in due stanze separate dalle altre. Pure queste sono state completamente sanificate.

Di seguito, il virus è entrato nel reparto di otorinolaringoiatria. Una paziente è stata colpita dall'infezione. Non appena arrivato l'esito del tampone, la donna è stata messa in isolamento in una stanza singola. A quanto pare, però, non si è fatto in tempo: poco dopo un'altra paziente è risultata positiva al test. Poi è toccato alla pediatria. All'inizio il coronavirus è emerso su una operatrice sociosanitaria. Sono scattati subito i controlli sul resto del personale. E alla fine sono risultati positivi anche un medico e un'altra operatrice. Discorso simile per l'unità di ostetricia e ginecologia. Tutto è partito da un'operatrice sociosanitaria. E anche qui i controlli hanno evidenziato altri contagi tra il personale: il primario Enrico Busato e la caposala.

In queste ore si stanno ultimando i test. Quelli processati nella giornata di ieri per fortuna hanno dato tutti esito negativo. In attesa del rientro di Busato, oggi in isolamento domiciliare, la guida del reparto è passata nelle mani di Giovanni Vito, primario facente funzioni. Anche l'unità di medicina fisica e riabilitativa è stata colpita. Dopo aver individuato alcuni pazienti contagiati, i test sul personale hanno confermato la positività di alcuni infermieri e operatori, oggi in isolamento a casa. Non è andata diversamente in medicina dopo il transito di alcuni pazienti positivi. I tamponi eseguiti sul personale hanno confermato che un medico è stato contagiato. Infine ci sono altri quattro reparti che rappresentano il fulcro del fonte contro il coronavirus: il pronto soccorso con l'annessa medicina d'urgenza, quello di malattie infettive, che sta per essere raddoppiato, l'unità di pneumologia, che ha già visto l'allestimento di venti nuovi letti al posto di quelli della gastroenterologia, e ovviamente la terapia intensiva, dove al momento sono ricoverate 14 persone contagiate dal coronavirus.

Proprio per allontanare il rischio di non avere a disposizione un numero sufficiente di posti di rianimazione, l'Usl ha iniziato ad allestire letti aggiuntivi in ogni area possibile. Ieri sono stati ricavati sette posti di terapia intensiva nel blocco operatorio della Terza chirurgia. Alla fine solo al Ca' Foncello verranno allestiti una trentina di letti di rianimazione in più, per un totale che salirà a 60 posti. L'azienda sanitaria ha inoltre confermato la sospensione delle attività ordinarie. Da domani verranno garantite solo le urgenze: le attività ambulatoriali per visite ed esami con priorità U (entro 72 ore) e B (entro 10 giorni), più l'attività in ambito materno-infantile e oncologico (sia prime visite che controlli). Confermati ovviamente gli interventi chirurgici non rinviabili, in particolare quelli oncologici, gli screening (ma non quelli di primo livello), l'assistenza psichiatrica e i prelievi del sangue indifferibili.

Il resto verrà tutto rinviato. «Gli utenti già prenotati rimarranno in lista specificano dall'azienda sanitaria senza dover produrre un'altra impegnativa». «La nostra comunità sta vivendo un momento delicato e importante sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca dobbiamo prevenire con la massima determinazione ogni ulteriore possibilità di contagio». A conferma di questo c'è anche la decisione della stessa azienda sanitaria di incaricare una task force per seguire da vicino il focolaio esploso nella casa di riposo Ca' dei Fiori di Casale sul Sile, che conta già due decessi, sette anziani isolati e 15 operatori positivi in quarantena domiciliare.

